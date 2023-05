Naloga novinarstva je stremeti k resnici

V nadaljevanju preberite:

Septembra lani je dr. Slavko Splichal za zbornik, »ki je očitno v zamudi«, napisal razpravo o digitalni oligarhiji. Kot pravi, gre za novo vrsto ekonomske in politične dominacije, podobne fevdalnemu zemljiškemu gospostvu, nevarnost za njen nastanek pa vidi v razvoju platformne ekonomije: »Na platformah v zasebni lasti z milijardami aktivnih uporabnikov imajo njihovi lastniki zakonodajno oblast, da določijo pravila za uporabo storitev, izvršilno oblast za uveljavljanje pravil in sodno oblast, da lahko sankcionirajo kršitelje pravil. Digitalni oligarhi so prevzeli oblast z obljubami čudovite uporabniške izkušnje, ustvarjalne soudeležbe, komunikacijske učinkovitosti in udobja. Cena, ki jo za to plačujemo državljani, je sprejemanje nadzora, odvisnosti in konec koncev manj svobode in demokracije.« In kako jim to uspeva?

»Digitalni oligarhi na globalni ravni monopolizirajo oblast nad internetom mimo volje in interesov uporabnikov, katerih pozornost in potrebe usmerjajo s pomočjo umetne inteligence. Tako kot nekdaj tlačani nikoli niso mogli postati lastniki zemlje, ki so jo obdelovali, ali se svobodno odseliti, tudi današnji digitalni tlačani ne moremo ubežati uporabi digitalnih informacijskih tehnologij in storitev, ki smo jih zakupili od digitalnih gospodarjev. Postajamo odvisniki, ki v zameno za svoje podatke in pozornost sprejemamo privlačne ponudbe komunikacijskih platform,« odgovarja dr. Splichal in svari: »Če odločevalci ne bodo začeli reševati in ne zgolj 'naslavljati' nakopičenih problemov in posledic oligarhizacije interneta, moramo biti resno zaskrbljeni za usodo demokracije.«