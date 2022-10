Slovenska jadrnica med favoriti za zmago na 54. Barkovljanki

Izmed okoli 2000 jadrnic je pričakovati, da se bodo za zmago na priljubljeni Barkovljanki pomerili branilka naslova, tržaška Arca SGR, in zmagovalka leta 2019, slovenska Way of Life. V ospredju bi lahko bila tudi ameriška Deep Blue. Ekipa Way of Life ne skriva želje po novi zmagi.

»Naš cilj je zmaga. Za nami je tretji dan treningov. Ni bilo posebej močnega vetra v današnjih štirih urah vadbe, delali smo manevre. Krmar Gašper Vinčec je bil zadovoljen s posadko, izpostavil je velik napredek od lanskega leta,« je za STA pojasnil Gorazd Mauri, direktor ekipe EWOL, pod katero sodi jadrnica Way of Life.

Skoraj sedemindvajset metrov dolga jadrnica bo tokrat nastopila izključno na Barcolani, na pripravljalnih regatah zaradi drugih obveznosti posadke ni bilo. Zato je bil tudi tretji trening v nizu, ki je potekal do poznih petkovih popoldanskih ur, zelo pomemben.

»Na barki imamo nekaj novih stvari, glavno jadro in elektroniko denimo,« je povedal Mauri. Ta kot glavne tekmice za zmago v nedeljo vidi lansko zmagovalko Arco in ameriško Deep Blue. »Slednja je narejena pred dvema letoma in je izjemno moderna. Je zelo široka, rabi malo več časa, da se premakne, ker je težja. Ko pa dobi hitrost, je strašna. Tu je še Mitja Kosmina (krmar jadrnice Portopiccolo, op. a.), ki tudi lahko preseneti iz ozadja,« je dodal Mauri.

Hitrost vetra v dopoldanskih urah do 17 km/h

Na razplet bodo tako kot vselej pomembno vplivale vremenske razmere. V tržaškem zalivu je v nedeljo napovedano delno do pretežno oblačno vreme in vzhodni veter, ki se bo v dopoldanskih urah stopnjeval in dosegel hitrost okoli 17 km/h (9,2 vozla). Lani in leta 2019 (regata je odpadla v času pandemije novega koronavirusa leta 2020) so bile vetrovne razmere povsem različne. V brezvetrju je koprski olimpijec Gašper Vinčec krmaril Way of Life do zmage pred tremi leti. Lani pa je v močni burji, veter je pihal tudi s 40 in 50 vozli, slovenska jadrnica vodila vse do tretje stranice, nato pa se je zaradi težav z glavnim jadrom skoraj prevrnila, a se je posadka rešila in ciljno črto prečkala druga.

Nedeljski štart ob 10.30 na 13 navtičnih miljah dolgi regati bo na morju med Barkovljami in gradom Miramar. Od tam se bo jadralo 4,3 navtične milje v 210 stopinjskem kotu do prve boje, nato pa 0,9 milje v stranico s kotom 330 stopinj. Sledilo bo jadranje do druge in tretje boje ter vračanje do gradu Miramar ter 2,3 milje nastopa ob obali do Barkovelj. To je bil nekdanj slovensko predmestje, po katerem je regata, ki ima uradno ime Barcolana, tudi ime. Od tam se bodo posadke vrnile proti Velike trgu (Piazza Unita d'Italia, nekoč Piazza Grande).

Poleg stojnic in drugih spremljevalnih dogodkov, ki te dni potekajo v Trstu, bodo v soboto oči uprte v ogrevalno regato od slovenskega morja do Trsta Na Barcolano iz Slovenije. Za regato se je bilo mogoče na spletni strani Barcolane prijaviti do osme ure zjutraj v soboto, zanjo pa ni prijavnin. Slovenska regata v sklopu jesenskega pokala je prvič potekala pred sedmimi leti, najboljši je bil krmar Dušan Puh. Slednji je na osrednji regati Barcolane sicer zmagal leta 1994 z jadrnico Fanatic.

Najuspešnejši slovenski krmar na Barkovljanki je Mitja Kosmina, ki je zmagal štirikrat ter je še štirinajstkrat zasedel drugo mesto. Med letoma 1995 in 1997 je trikrat zaporedoma slavil z Gaio Legend, zaradi tega pa je slovenska posadka pokal prejela tudi v trajno last. Direktor dogodkov na Barcolani Piero Zecchini je pred 54. regato izpostavil, da se letošnja regata po vseh kriterijih, tudi kar se dogodkov in druženja tiče, vrača v čase, ki smo jim bili priča pred pandemijo.

V tržaškem zalivu in na obali po dveh letih pandemijskega premora pestro dogajanje poteka od 1. oktobra. Mladi so v razredu optimist tekmovali v začetku oktobra, na tržaškem obrežju pa se je začel sejem in zabavni dogodki. Na eni izmed stojnic predstavljajo tudi zgodovino slovenskega športa v Trstu in okolici.