Emi Kozin se obeta nov odmeven dvoboj na Otoku

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin, ki ima v svoji poklicni statistiki 24 zmag (12 z nokavtom) ter po en neodločen izid in poraz, bi morala pred mesecem dni v Las Vegasu svoja naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO braniti proti norveški zvezdnici Cecilii Braekhus (38 zmag, 9 s k. o., 1 neodločen izid, 2 poraza).

Ema Kozin bo 27. septembra skupaj z Luko Basijem častna gostja na dnevu odprtih vrat v Avtocentru Arvi, ki ga prireja njun pokrovitelj Vinko Artač. FOTO: R. P.

A težko pričakovani dvoboj je padel v vodo, ker z menedžerjem in trenerjem Rudolfom Pavlinom od ameriških prirediteljev nista pravočasno prejela posebne kode za pridobitev delovne vize za ZDA. Braekhusova se je takrat pomerila z Američanko Maricelo Cornejo (19 zmag, 7 s k. o., 7 porazov), zanesljivo zmagala po točkah (96:93, 96:93 in 96:93) in osvojila začasna šampionska pasova združenj WBC in WBO. Na ta način je izkušena Skandinavka le še potrdila vlogo prve izzivalke 25-letne borke iz Šmartnega ob Savi.

Kakor je razkril Pavlin, bi lahko po novem do obračuna med njegovo varovanko in Braekhusovo prišlo konec oktobra ali v začetku novembra nekje v Veliki Britaniji. »Za zdaj se še dogovarjamo, nič pa še ni točno določenega,« je omenil 49-letni Korošec in pripomnil, da Kozinova že spet trenira na vso moč. Da bo takrat, ko bo šlo znova zares, stoodstotno pripravljena.