Iz dvorane brez klime do olimpijske lovorike, s Kajo se je medtem že pogovoril

Kaj je Luka Kuralt, trener pri judoističnem klubu Bežigrad, v daljšem pogovoru za Delo povedal o olimpijski prvakinji Andreji Leški, kako se spominja sanjskega dneva v Parizu, katere so po njegovem mnenju glavne odlike 27-letne Koprčanke, kako sta se pripravila za francosko šampionko Clarisse Agbegnenou, kakšen je videti program Leškijeve do konca leta, katerega tekmovanja se bo še udeležila, kako je komentiral odziv svoje druge varovanke Kaje Kajzer, ki je po (pre)zgodnjem porazu na olimpijskih igrah izjavila, da ji med dvobojem ni povedal, da zaostaja, kakšen je zdaj njun odnos, kaj je 29-letni Ljubljančan, ki je verjetno najmlajši judoistični trener med svetovno elito, dejal o prihodnosti bežigrajskega kluba, katere mlajše judoiste je posebej izpostavil, kje in kako se je (na)učil svojega »posla«, od katerih strokovnjakov je črpal znanje, kako je ocenil razmere za delo v klubu in reprezentanci, kaj bi si želel pri slednji, kaj je Kuralt zaupal o svoji nedavni poroki in medenih tednih ...