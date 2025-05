Eva Kiri Fevžer in Leon Car do največjih zmag v karieri

Na 47. Mednarodnem amaterskem prvenstvu Slovenije na igrišču Cubo v Smledniku, kjer so igrali golfisti in golfistke iz desetih držav, so bili najuspešnejši Slovenci. Med 51 tekmovalci je zmagal Leon Car, član Racman Golf kluba, v konkurenci 32 deklet pa je bila najboljša Eva Kiri Fevžer (GK Arboretum).

Car je v štirih rundah zbral 276 udarcev (-12), drugi je bil Maximilian Klaus iz Avstrije z 279 udarci (-9), tretji pa Vukašin Suturović iz Srbije z enakim rezultatom, a slabšimi zadnjimi krogi.

Leon Car je prikazal konstantno igro do zadnje luknje. FOTO: Aleš Fevžer

Eva Kiri Fevžer je dobila turnir z 282 udarci (-6), pred Giorgio Scortichini iz Italije in Nežo Šiftar (Racman GK), ki sta odigrali 282 udarcev (-2). Turnir so izpeljali v treh dneh, v petek, ko je bilo najslabše vreme z dežjem, vetrom in nizkimi temperaturami, so odigrali dve rundi.

Eva Kiri Fevžer je letos kakovostno vadila s trenerjem Urošem Gregoričem. FOTO: Aleš Fevžer

Za Leona Carja, ki bo junija dopolnil 19. rojstni dan, je to prva zmaga na tem turnirju v članski konkurenci, potem ko je že dobil tri med mladinci. »Prvi dan je bil moj glavni cilj, da se uvrstim med prvih pet, drugi dan pa smo vsi lovili Srba, ki je prikazal odlično igro v uvodu turnirja. Glede na vreme sem zadovoljen z rezultatom, v petek so bile razmere zares zahtevne, najprej dež, potem pa veliko vlage. Petkovi rundi sta bili kar naporni. Tretji dan pa sem se zavedal, da nimam česa izgubiti, proti koncu sem opazil, da glavna tekmeca popuščata, saj nista dosegala birdiejev. Tudi sam sem storil nekaj manjših napak, ki pa niso bile usodne za zmago,« je povedal Car, ki je v zadnjih tednih precej časa namenil pripravi na maturo, zato je samo treniral, ni pa nastopal na turnirjih.

Najboljši posamezniki na 47. Mednarodnem amaterskem prvenstvu Slovenije; z leve: Vukašin Suturović, Leon Car in Maximillian Klaus, FOTO: Aleš Fevžer

Eva Kiri Fevžer je takoj prevzela vodstvo in ga ni izpustila do konca tekmovanja. »Na začetku nisem bila sproščena in nisem našla pravega ritma pri zamahu. Vedela sem, da igram dobro, a Neža in Giorgia sta igrali še boljše. Sem zelo vesela, da se je ves trening, ki sem ga preko zime in sedaj pred turnirjem opravila z Urošem Gregoričem, poplačal z najboljšim rezultatom in največjo zmago v moji karieri,« je za spletno stran golfportal povedala 18-letna Ljubljančanka.

Najboljše posameznice na 47. Mednarodnem amaterskem prvenstvu Slovenije; z leve: Giorga Scortichini, Eva Kiri Fevžer in Neža Šiftar. FOTO: Aleš Fevžer

Za slovenske reprezentante bo sicer letos osrednje tekmovanje ekipno evropsko prvenstvo, dekleta bodo julija igrala v Franciji, fantje pa istočasno na Madžarskem. »Naš glavni cilj je, da se uvrstimo v divizijo 1. Mislim, da imamo dovolj kakovosti in dobro ozračje v ekipi, da nam to uspe. Ob tem pa bomo igrali na igrišču Zala Springs, ki ga vsi zelo dobro poznamo,« je ocenil Leon Car, ki bo podobno kot Eva Kiri Fevžer konec junija glavni favorit za zmago na mednarodnem mladinskem prvenstvu v Moravskih Toplicah.