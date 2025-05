Pia Babnik se že ozira proti US Opnu

Najboljša slovenska golfistka Pia Babnik kaže vse boljše igre in rezultate na turnirjih evropske serije (Let). Na zadnjem turnirju v Južni Koreji je Ljubljančanka zasedla 33. mesto. Na igrišču s parom 72 je prvi dan turnirja zbrala 74 udarcev, drugi in tretji dan pa po 73 udarcev, skupno torej +4.

Na igrišču New Korea Country Club, kjer so se golfistke potegovale za nagradni sklad 1,3 milijona evrov, je bila najboljša domačinka Hyo Joo Kim (-7), druga je bila Švicarka Chiara Tamburlini (-5), tretja pa domača amaterka Seojin Park (-4). Zmagovalka je zaslužila 180.000 evrov, drugouvrščena 105.000 evrov, tretjeuvrščena zaradi statusa uradno ni prejela denarne nagrade. Pia Babnik je pospravila 10.000 evrov.

Generalka na Nizozemskem

Članica Golf kluba Trnovo se s karavano poklicnih golfistk seli v Evropo, ta konec tedna je na programu turnir na Nizozemskem. Na igrišču Goyer Golf & Country Club v bližini Amsterdama bo na voljo nagradni sklad v višini 330.000 evrov.

Pia Babnik je turnir evropske serije v Južni Koreji končala na 33. mestu. FOTO: Anže Malovrh/STA

To bo za Pio Babnik tudi neke vrste generalka pred nastopom na majorju US Open (od 29. maja do 1. junija). Nastop na enem izmed petih največjih turnirjev sezone za poklicne igralke z nagradnim skladom skoraj 11 milijonov evrov si je Pia priigrala konec aprila na kvalifikacijskem turnirju v Milanu.

Belac pred mehiškim izzivom

Ana Belac, edina slovenska udeleženka najprestižnejše turneje na svetu za poklicne igralke golfa, pa bo že od 22. do 25. maja igrala na turnirju serije LPGA v Mehiki z nagradnim skladom 2,2 milijona evrov.

Ana Belac bo sredi maja nastopila na turnirju elitne serije LPGA v Mehiki. FOTO: Sean M. Haffey Getty Images Via AFP

Spomnimo, da je Portorožanka na začetku meseca osvojila 31. mesto na turnirju Black Desert Championship v ameriški zvezni državi Utah, kar je njena najboljša uvrstitev v letošnji sezoni. Doslej je nastopila na petih turnirjih, dvakrat je dosegla rez, uvrstitev v finalni rundi.