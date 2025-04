Jorgić suvereno v osmino finala: Komaj čakam

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je bil na turnirju svetovnega pokala v Macau, kjer so zbrani najboljši igralci sveta in nekaj povabljencev, uspešen tudi v drugem krogu skupinskega dela. Po zmagi nad Novozelandcem Alfredom Dela-Peno je danes ugnal Tajvanca Kao Cheng-Juija, 27. igralca sveta.

Hrastničan je po zmagi nad tajvanskim tekmecem s 3:1 s skupno dvema zmagama v skupini 9 že napredoval med 16 najboljših igralcev.

Prvi niz je pripadel trenutno 14. igralcu sveta Jorgiću, ki je v izenačenem drugem moral po napeti končnici priznati premoč Cheng-Juija, toda že v tretjem je Jorgić stvari postavil na svoje mesto. Tekmecu je prepustil le pet točk, tako da je praktično že osvojil prvo mesto v skupini, kajti po pravilih turnirja se lahko tekme v skupinskem delu lahko končajo tudi neodločeno 2:2. V tem primeru o napredovanju odločajo posamične točke, ki jih je igralec osvojil v dveh dvobojih, tu pa je bil Jorgić že boljši od Tajvanca.

Kljub temu Slovenec v četrtem nizu ni ničesar prepustil naključju. Povedel je s 4:2, s štirimi zaporednimi točkami je Cheng-Jui prišel do dveh točk prednosti (6:4), toda v nadaljevanju niza je Jorgić potrdil svojo premoč.

»Na nasprotnika v osmini finala še čakam, saj še ni bilo žreba. Ampak bolj kot to, s kom bom igral v nadaljevanju, je pomembno, da sem obe tekmi odigral dobro. Obakrat sem prevladoval za mizo. Kao Cheng-Jui me je pred mesecem dni premagal v nemškem prvenstvu, ko sem vodil z 2:0 v nizih in 6:3 v tretjem, pa sem ostal praznih rok, tako da sem vedel, da bom moral vztrajati do konca,« je v izjavi za krovno zvezo dejal Jorgić.

»Ko sem v četrtem nizu dobil že štiri točke, sem vedel, da sem že naprej, vendar sem vseeno želel dobiti ta dvoboj, in res sem vesel te zmage. Komaj že čakam, da vidimo, kdo bo moj tekmec v osmini finala. Kdorkoli bo, bo treba prikazati še boljšo igro kot danes. Pomembno je, da igram dobro, spet sem med 16 najboljših,« je Jorgić zadovoljen s svojo igro v skupinskem delu svetovnega pokala.