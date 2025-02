Jorgić uspešno začel svoj najljubši turnir

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je uspešno začel turnir evropski Top 16 v švicarskem Montreuxu. V osmini finala je premagal zanj vedno neugodnega Romuna Ovidia Ionesca, po ogorčenem boju je zmagal s 3:2 (-18, 7, -6, 8, 6). Hrastničan je že zaostajal z 1:2, a se je vendarle izvlekel in prišel do zasuka.

Izenačen dvoboj je napovedal že prvi niz, ki ga je Romun dobil z 20:18. V naslednjih pa sta si igralca predajala pobudo, a Slovenec je bil na koncu vendarle boljši od tekmeca. V četrtfinalu se bo meril z Dancem Jonathanom Grothom, ki je v osmini finala ugnal rojaka Andersa Linda.

Jorgić, četrti nosilec in branilec naslova, je ta turnir dobil trikrat zapovrstjo, še enkrat pa igral v finalu, ko ga je leta 2020 zaustavil Nemec Timo Boll. Lani je v finalu premagal Šveda Šveda Trulsa Möregardha, letos drugega nosilca in potencialnega tekmeca v polfinalu.

»Že od prvega niza naprej nisem kazal blesteče igre. Nekaj podobnega se mi je dogajalo že lani, ko sem igral z Geraldom, tega ne bom nikoli pozabil, ko sem s slabo igro prišel do zmage. Prvi krog je vedno problematičen, še zlasti, če igraš s klubskim soigralcem, s katerim se dobro poznata. To se je videlo tudi tokrat. V prvih treh nizih sem bil premalo agresiven in sem preveč čakal na njegove napake, ki pa jih ni bilo. Zato sem po zaostanku v nizih malce spremenil taktiko. Najbolj pomembno je, da je led prebit, da sem med osem najboljših in upam, da bom v nadaljevanju pokazal boljšo igro,« je po zmagi dejal 26-letni Jorgić.

Prvi nosilec je Francoz Felix Lebrun, tretji pa njegov brat Alexis.