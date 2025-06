Konec Darkove tivolske pravljice

Vodilni slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je dosegel že izjemen uspeh ob uvrstitvi v polfinale tivolskega turnirja WTT Contender, veliki popoldanski finale pa bo vendarle moral pospremiti s tribun.

V polfinalu je bil namreč od njega močnejši ugleden francoski reprezentant Felix Lebrun in se veselil zmage s 3:1 (8, -3, 5, 6). Naš as se je izjemno boril, glasne gledalce navdušil z odlično predstavo v drugem nizu, ko se je zdelo, da bi lahko favorita celo presenetil, vendar pa se je slednji v trenutkih odločitve predstavil v svoji prepoznavno zbrani in natančni podobi ter se je tako zasluženo veselil zmage.

V finalu pa se ne bo pomeril z bratom Alexisom – ta je namreč z 2:3 (11, 11, -8, -8, -6) izgubil proti Brazilcu Hugu Calderanu.

Več sledi ...