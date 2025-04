Konec romance med Schumacherjem in Lailo Hasanovic

Nemški dirkač Mick Schumacher, sin sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela Schumacherja, se je po poročanju nekaterih medijev razšel z manekenko Lailo Hasanovic, s katero je bil v ljubezenskem razmerju od leta 2023.

Šestindvajsetletni Schumacher, ki je odpeljal 44 dirk v formuli 1, zdaj pa vozi za moštvo Alpine v vzdržljivostni seriji FIA WEC, je namreč s svojega profila na instagramu odstranil vse fotografije, na katerih je bila Danka bosanskih korenin, objavljene po februarju letos.

Nekdanja finalistka lepotnega tekmovanja Miss Universe je bila ena redkih, ki je imela dostop do Michaela Schumacherja. O tem so lansko jesen odločili člani ožje družine z glasovanjem. Nekdanji as Ferrarija sicer živi v izolaciji od nesreče na smučanju decembra 2013, ko je bil z njim tudi Mick, in je o njegovem stanju zelo malo znanega.

Da je zveze konec, namiguje tudi podatek, da je Mick Schumacher odprl profil na aplikaciji Raya za zmenke med slavnimi. Mick in Laila sta pred tem milijonom sledilcev redno delila skupne fotografije. Tudi na profilu 24-letne vplivnice iz Københavna, katere starši izvirajo iz Srebrenice, ni več nobene letošnje fotografije z Mickom.