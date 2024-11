Novica o Schumacherju na hčerkini poroki je lažna in plod umetne inteligence

Oktobra so se kot požar na spletu razširile govorice, da se je sedemkratni svetovni prvak v formuli 1 Michael Schumacher udeležil poroke hčerke Gine v Španiji, kar bi bil njegov prvi nastop v javnosti od tragične smučarske nesreče v francoskih Alpah decembra 2013. Ampak njegov prijatelj Johnny Herbert, moštveni kolega pri Benettonu iz leta 1995, je prepričan, da je šlo za lažno novico, generirano s pomočjo umetne inteligence.

»Schumacherjevo stanje bo ostalo skrivnost. Gre za čisto izmišljotino«. Njegove trditve je podkrepil nevrokirurg Jussi Posti, ki pravi, da Schumacher ni v stanju potovati. »Mislim, da nima aktivnega življenja. Če nič drugega, zaradi preležanin po vsem tem času ne more vstati iz postelje,« je dejal finski zdravnik.

Gina Schumacher in Iain Bethke sta se poročila v 35 milijonov evrov vredni vili na Majorki, ki jo je Schumacherjeva žena Corinna kupila od predsednika nogometnega kluba Real Madrid Florentina Pereza. Vilo naj bi po poročanju nekaterih španskih in nemških medijev preuredili v bolnišnico, da bi lahko Michael prisostvoval poroki.

Domišljija je šla še dlje, če bi bl Schumacher res v Španiji, bi lahko šel tudi na poroko sina Micka, prav tako dirkača, ki se je nedavno zaročil z dansko manekenko Lailo Hasanovich. Kot kaže, iz tega ne bo nič.

Ginina poroka v Španiji je bila v zelo zaprtem družinskem krogu. Med redkimi gosti sta bila Michaelov brat Ralf in njegov partner Etienne Bosquet-Cassagne. Vsi svatje so morali na vhodu oddati svoje telefone, kar naj bi bil eden od znamenj, da je v vili tudi 55-letni Michael.

Odkar se je Schumacher poškodoval, je Corinna zelo omejila dostop do svojega moža na 60 milijonov evrov vredni družinski posesti ob Ženevskem jezeru. Šampiona so lahko obiskali le redki prijatelji zunaj družinskega kroga, denimo nekdanji šef Ferrarija in FIA Jean Todt, nekdanji sovozniki pri Ferrariju Luca Badoer, Rubens Barrichello in Felipe Massa ter Eddie Jordan, Schumacherjeva menedžerka Sabine Kehm in njegov nekdanji agent Willy Weber. Slednji je pred časom izjavil, da so vse novice o Schumacherju čiste izmišljotine.

Najbolj razvpita zloraba človeške radovednosti je bila objava izmišljenega intervjuja s Schumacherjem v nemški reviji Aktuelle aprila 2023. Corinna je revijo tožila, urednica pa je izgubila službo.