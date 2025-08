Legenda v nastajanju

V nadaljevanju preberite:

Léon Marchand je pred začetkom 22. plavalnega svetovnega prvenstva v Singapurju napovedal, da se želi čim bolj približati svojim najboljšim osebnim dosežkom, v isti sapi pa je samozavestno spregovoril tudi o dolgoročnih ciljih. »V prihodnjih letih si želim izboljšati vse rekorde. Ne vem, kdaj se bo to zgodilo, mi je pa jasno, da me v vodi čaka še precej dela,« je francoski šampion napovedal letošnji tekmovalni vrhunec v sodobnem športnem kompleksu Kallang. In v tamkajšnjem 50-metrskem bazenu takoj navdušil. Preberite si, do kam segajo Marchandovi cilji, zakaj ne more več v trgovino po kruh, s katerima športoma se je ukvarjal v otroštvu, kaj je o 23-letnem Francozu zaupal njegov trener iz mladosti ...