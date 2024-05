Ljubiteljem slovenskega juda zastal dih med spremljanjem Kaje

Ljubiteljem slovenskega juda je med spremljanjem današnjega četrtfinalnega dvoboja evropske podprvakinje Kaje Kajzer (do 57 kg) na turnirju za grand slam v Astani (z nagradnim skladom 154.000 evrov) zastal dih. Našo vrhunsko borko je namreč med obračunom s Francozinjo Sarah Leonie Cysique ustavila poškodba roke. To je tekmica s pridom izkoristila in zmagala v parterju.

Kako huda je poškodba Kajzerjeve, ki je nato predala dvoboj v repešažu z Uzbekistanko Šukurjon Aminovo in tako pristala na sedmem mestu (na poti do četrtfinala je ugnala Latvijko Anastasijo Sokirjanska in Poljakinjo Arleto Podolak), bodo pokazali zdravniški pregledi. Zaradi tega je verjetno ogrožen njen nastop na bližnjem svetovnem prvenstvu v Abu Dabiju (med 19. in 24. majem) in priprave za poletne olimpijske igre v Parizu.

Jutri se bodo pod slovensko zastavo v glavnem mestu Kazahstana borili Andreja Leški (do 63 kg), Anka Pogačnik (do 70 kg), Martin Hojak (do 73 kg) in Nace Herkovič (do 81 kg), v nedeljo pa še Enej Marinič (nad 100 kg). V Astani sicer moči meri 450 judoistov in judoistk iz 84 držav.