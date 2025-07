Marquezovo igrišče ostaja v koledarju dirk motoGP

Najboljše motocikliste na svetu bomo na Saškem gledali vsaj do leta 2031, so potrdili pri Dorna Sports, imetniku pravic prvenstva motoGP. Dirkališče Sachsenring bo tako čez dve leti praznovalo stoletnico od prve izvedbe dirke Badberg Virecks, kjer je motocikliste spremljalo 130.000 gledalcev.

»Dirka v motoGP na Sachsenringu je najpomembnejši nacionalni dogodek v motošportu z več kot četrt milijona obiskovalcev,« je dejal predsednik organizatorjev Gerd Ennser. »Nadaljujemo to zgodbo o uspehu in smo se z Dorno predčasno dogovorili, da bomo veliko nagrado dolgoročno gostili na Sachsenringu.«

Marquez je ob novi zmagi, na katero je čakal štiri leta, dirkališču na Saške priznal, da ga ljubi. FOTO: Ronny Hartmann/AFP

Na dirkališču je v preteklosti potekalo veliko dirk različnih kategorij, večinoma pa se tam merijo dvosledna vozila. Motociklisti so na veliki nagradi Nemčije do leta 1998 dirkali na legendanem Nürburgringu, potem pa je sledila selitev na Saško. Marc Marquez je tam v različnih razredih slavil kar enajstkrat zapored, v najelitnejšem razredu pa je zmagoval med letoma 2013 in 2021. Leta 2022 je zmagal Fabio Quartararo, za njim pa sta bila ob Marquezovih slabših sezonah najboljša še Jorge Martin in Francesco Bagnaia.

Prejšnji vikend je zmago vnovič dosegel Marc Marquez na Ducatijevem motociklu, ki je bil tam tako še dvanajstič v karieri najboljši. Padel je tudi rekord obiskanosti, saj je bilo ob progi kar 256.441 navijačev, ta številka pa je gotovo pripomogla k odločitvi odgovornih.