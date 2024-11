Nejc Petrič napoveduje nokavt, Andraž Ciuha novi mejnik slovenskega boksa

V nadaljevanju preberite:

S kom bo nadarjeni Nejc Petrič, ki je z osvojitvijo srebrne kolajne na lanskem evropskem prvenstvu do 22 let v Budvi poskrbel za enega od največjih uspehov v zgodovini slovenskega (olimpijskega) boksa, prekrižal pesti v svojem prvem profesionalnem dvoboju v soboto v dvorani na Kodeljevem, kaj je povedal o svojem tekmecu, zakaj se mu zdi, da bo obračun zelo zanimiv, kaj je o svojem varovancu povedal trener Andraž Ciuha, ki je tudi glavni organizator spektakla Golden Gloves Fight Night, kaj je obljubil tujim borcem, s kakšnim odgovorom mu je pri tem skočil v besedo Petrič, kateri slovenski boksarji so še zagotovilo za vrhunsko prireditev, kateri ljubljanski »derbi« utegne biti še posebej zanimiv, koliko znaša proračun prireditve ...