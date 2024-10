Britanski menedžer: Bivola so oropali, to je gnusno!

Artur Beterbijev je postal prvi absolutni svetovni prvak v poltežki kategoriji po več kot dvajsetih letih, potem ko je v ruskem boksarskem obračunu v Riadu tesno po točkah s 115:113, 114:114 in 116:112 premagal Dmitrija Bivola. Z 21. zaporedno zmago (kar 20 jih je dosegel z nokavtom) je »Zajec«, kakor se glasi 39-letnega asa iz dagestanskega Hasavjurta, je šampionskim pasovom po različicah IBF, WBC in WBO dodal še lovoriki združenj WBA in IBO.

Medtem ko je Bivol športno sprejel prvi profesionalni poraz po 23 zmagah, od katerih je dvanajst dosegel s prekinitvijo (»Moram čestitati Arturju. Zasluži si zmago, s tem nimam težav.«), se je njegov britanski promoter Eddie Hearn jezil zaradi (sporne) sodniške odločitve. »Nočem biti nespoštljiv do Arturja, toda videli ste njegovo govorico telesa. Vedel je, da je izgubil ta dvoboj,« je zmajeval z glavo Hearn.

Dmitrij Bivol je športno sprejel prvi profesionalni poraz. FOTO: Hamad I Mohammed/Reuters

»Eden od sodnikov je točkoval 116:112 v korist Beterbijeva, kar pomeni, da je dal Dmitriju zgolj štiri runde. To je šala! Ne morem verjeti. Seveda si želimo revanšo, kajti Bivola so tokrat oropali šampionskih pasov. To je gnusno!« je bentil angleški menedžer.

Beterbijev, ki boksa s kanadsko licenco, mu je odvrnil, da lahko govori, kar hoče. Ob tem je priznal, da si je želel boksati bolj kakovostno. »Ne vem, zakaj, toda tega obračuna ne maram. Naslednjič bom boljši. Če si želi povratni dvoboj, ga bo tudi dobil,« je dejal Beterbijev.