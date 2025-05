Naš up v Pragi tik pod vrhom

Spidvejista Sven Cerjak in Gregor Zorko sta Slovenijo zastopala na finalu tekmovanja speedway grand prix 3 v češki Pragi za mlade voznike do 16 let, ki tekmujejo z motorji s prostornino do 250 ccm. Cerjak, ki je veljal za enega od favoritov, je postal mladinski svetovni podprvak za Dancem Villadsem Pedersenom, so sporočili iz slovenske zveze AMZS.

Cerjak je imel po svojih prvih dveh vožnjah pet točk za drugo in prvo mesto, v tretji pa je osvojil točko za tretje mesto. Nato se je znova zbral ter četrto in peto vožnjo končal na drugem in prvem mestu. Skupaj mu je to prineslo 11 točk.

Zorko je tekmovanje začel z zmago in nato drugim mestom ter hitro najavil, da je v izvrstni formi. V svoji tretji vožnji je sicer ostal brez točk, a je v četrti in peti znova v cilj prišel drugi in prvi. Zbral je deset točk kot še trojica dirkačev. V dodatni vožnji za tretje mesto pa je Zorko na stezi padel in končal kot šesti.