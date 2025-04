Gajser bo na mivki želel sestaviti tri v vrsto

Četrta dirka svetovnega prvenstva v motokrosu bo VN Sardinije, kjer bo slovenski as Tim Gajser želel niz zmag podaljšati na tri, potem ko je bil najboljši v Franciji in Španiji.

Petkratni svetovni prvak ima že lepih 29 točk prednosti pred Romainom Febvrom (Kawasaki). Če sta bili prejšnji preizkušnji v blatnih razmerah, pa se na italijanskem sončnem otoku obeta povsem drugačna dirka. Čeprav Gajser na mivkasti progi Le Dune v okraju Riola Sardo preživi večji del zimskih priprav, pa z njo nima najboljših izkušenj. Na premieri leta 2021 je bil osmi, leta 2022 sedmi, lani pa drugi za Jorgejem Pradom.

Tokrat bo njegov tekmec tudi Jeffrey Herlings (KTM), ki je zaradi poškodbe izpustil uvodne tri dirke in je edini, ki je že dvakrat zmagal na Sardiniji. Tam se bo začel niz treh zaporednih tekem, naslednji teden bo VN Trentina, zatem še VN Švice.

»Ker sem dobil zadnje štiri vožnje, se na Sardinijo odpravljam z dobrimi občutki. Zavedam se, da bo izziv težek in da smo tam imeli precej težav. Sem bi pa lani dober in verjamem, da se bodo zimska testiranja obrodila sadove v globoki mivki. Najbolj pomembno je, da ohranjam dobro formo in čim bolj uživam,« pravi adut Honde, ki ima že 51 zmag v karieri.

Nastopil bo tudi Jan Pancar, ki zaseda 17. mesto v skupnem seštevku.

Kvalifikacije v razredu MXGP bodo danes ob 17.25, prva vožnja za VN Sardinije v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10.