Nov velik uspeh mlade slovenske karateistke

Mlada slovenska karateistka Elizabeta Molnar je spet zablestela v vsem sijaju. Na turnirju za svetovni pokal serije A v Larnaki si je po petih zmagah in enem porazu izbojevala srebrno kolajno v kategoriji do 68 kilogramov. To je sploh naše prvo žensko odličje na tej ravni tekmovanja.

Na turnirju v Larnaki je morala Elizabeta Molnar (levo) priznati premoč le nemški zmagovalki Hannah Riedel (na sredini). FOTO: KK Ljubljana

Na poti do imenitnega drugega mesta je 21-letna članica KK Ljubljana pod vodstvom svojega klubskega trenerjanajprej premagala Makedonko(2:1), zatem je prepričljivo opravila s Španko(6:1), v tretjem dvoboju je bila boljša odiz BiH (2:1), v četrtem je ugnala Francozinjo(4:3), v polfinalu pa je bila po preobratu uspešnejša še od Finke(3:3). V velikem finalu je morala nato priznati premoč Nemki(0:4).

»Beti se je borila odlično, izjemen zasuk pa je uprizorila proti zelo dobri Finki Koponenovi, proti kateri je zaostajala že z 0:2, vendar je v zadnjih sekundah z nožno tehniko izničila razliko in zmagala,« je sporočil Matijević in pristavil, da je Molnarjeva s tem uspehom osvojila zelo pomembne točke za svetovno lestvico, s katere se jih bo najboljših 32 v vsaki kategoriji uvrstilo na jesensko svetovno prvenstvo v Kairu.

»Pred turnirjem je Beti na svetovni lestvici zasedala 37. mesto, računam, da bo po tej srebrni kolajni skočila med najboljšo dvajseterico, morda se bo približala celo 15. mestu,« je še dejal trener pri KK Ljubljana.