Razigrane Slovenke suvereno na četrto EP

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2026 končala s stoodstotnim izkupičkom. Po dveh zmagah proti Estoniji je danes drugič premagala tudi Izrael. V Strumici v Severni Makedoniji, kjer so jo zaradi znanih razmer v domovini gostile Izraelke, je zmagala s 3:0 (18, 17, 16).

Slovenke bodo kmalu prvič zaigrale na SP, ki ga letos gosti Tajska. Igrale bodo v skupini D skupaj z ZDA (22. avgusta), Češko (24. avgusta) in Argentino (26. avgusta).

Alessandro Orefice: »Ponosen sem na našo pot. Rezultat je bil dober, ampak pomembno je, kaj počnemo vsak dan v dvorani in kako ta ekipa deluje skupaj. Za nami je dolgo poletje in nikoli ni enostavno biti skupaj ves čas, vendar ta ekipa vse skupaj dela zelo dobro. Dekleta imajo ambicije, ki jih kažejo na igrišču, vedno so pripravljene vstopiti v igro. Veselimo se že evropskega prvenstva, ki nas čaka naslednje leto,«

Izbranke Alessandra Oreficeja so se sprehodile skozi kvalifikacije. V skupini C z Estonijo in Izraelom so jih končale brez izgubljenega niza, večjih težav niso imele niti na zadnji tekmi proti Izraelu.

Slovenija: Pavlović Mori 1 (1 as), Godec, Lorber Fijok 8, Sillah 12 (1 as, 1 blok), Jurič, Zatković 12 (2 bloka), Šiftar, Frelih 2, Velikonja Grbac 7 (1 as, 1 blok), Milošič 4 (1 as, 1 blok), Mazej, Planinšec 4 (2 bloka), Banko, Halužan Sagadin.

Začele so sicer neprepričljivo, zaostale s 4:8, a ko so ujele ritem, jih je bilo težko zaustaviti. Izraelke so se v prvem nizu še držale do izida 17:18, nato pa so Slovenke z delnim izidom 7:1 prišle do vodstva z 1:0 v nizih.

Slovenke kmalu čaka prvo SP. FOTO: OZS

Tudi v preostalih dveh nizih so bile gostiteljice enakovredne le nekaj trenutkov na začetku, v nadaljevanju pa so Slovenke z rutinsko igro povsem nadzorovale položaj, višale prednost in prišle do pričakovane zmage. Za to jim ni potrebno pokazati vsega, kar znajo, prav nobenem elementu niso posebej blestele.

Kapetanka Saša Planinšec: »Že pred tekmo smo dejali, da je ta obračun pomemben zaradi točk na svetovni lestvici, tako da sem vesela, da smo tekmo zaključili s 3:0. Menim, da nismo prikazale najboljše ravni, ki jo premoremo, ampak važen je rezultat. Iz te tekme se moramo veliko naučiti in še naprej dvigovati formo za svetovno prvenstvo.«

Fatoumatta Sillah in Eva Zatković sta dosegli po 12 točk, prva je igrala le niz in pol, Lorena Lorber Fijok jih je dodala osem, Mirta Velikonja Grbac 7, Mija Šiftar pa šest.