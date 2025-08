Slovenke že na pragu evropskega prvenstva

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca si je tako rekoč že zagotovila nastop na evropskem prvenstvu 2026, ki bo na na Češkem in Švedskem ter v Turčiji in Azerbajdžanu. Naše igralke so v Tallinnu s 3:0 (10, 16, 17) ugnale Estonke zmagale in so tako po treh krogih v skupini C, v kateri so še Izraelke, stoodstotne.

Slovenke so v Estonijo prišle v vlogi favoritinj, to vlogo pa so zanesljivo tudi upravičile. Gostiteljice so izgubile še tretjo tekmo v skupini. Naše reprezentantke so si tako zagotovile nov nastop na EP, zadnjo tekmo kvalifikacij bodo izbranke selektorja Alessandra Oreficeja igrale v sredo ob 18. uri v Strumici proti Izraelkam.

Slovenke so silovito začele prvi niz, povsem prevladovale in ušle kar z 8:0, šele nato so domače odbojkarice dosegle svojo prvo točko. Tudi nadaljevanje je bilo povsem v znamenju naših igralk, tako da končnih 25:10 po asu Fatoumatte Sillah ni bilo nikakršno presenečenje.

Slovenke v drugem nizu malo popustile

Uvod drugega niza je bil precej bolj izenačen, gostiteljice so bile zraven še pri 13:13, potem ko so Slovenke predvsem pri sprejemu močno popustile v primerjavi s prvim nizom. Čeprav so nato osvojile tri zaporedne točke, so jih Estonke ujele, končnica niza pa je vendarle pripadla kakovostnejši Oreficejevi vrsti, ki je niz dobila s 25:16.

V tretjem nizu so imele slovenske odbojkarice znova od začetka vse v svojih rokah, hitro so povedle z 10:4, a so si nato privoščile tudi slabše minute in kar nekaj napak, tako da so se Estonke približale na 12:14. Toda ob očitni kakovostni razliki so naše odbojkarice ohranile mirne živce in v končnici zaigrale dovolj dobro, da so niz dobile z asom Žane Godec za 25:17.

V slovenski vrsti sta bili najbolj razpoloženi Mirta Velikonja Grbac s 13 točkami, tremi asi in štirimi bloki ter Nika Milošič z 12 točkami, tremi asi in štirimi bloki.