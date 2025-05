Pia Babnik brez reza

Japonska golfistka Mao Saigo vodi po drugem dnevu odprtega prvenstva ZDA za ženske v Erinu. Drugi dan je končala s šestimi udarci pod parom igrišča, tako da ima pred zasledovalkami tri udarce prednosti. Edina Slovenka na turnirju Pia Babnik je dan končala z dvema udarcema nad parom in se na 76. mestu ni uvrstila v rez.

Enaindvajsetletna slovenska golfistka je prvi dan v Erinu v zvezni državi Wisconsin z nagradnim skladom 12 milijonov dolarjev končala z enim udarcem nad parom igrišča in ga končala v spodnjem delu lestvice. Skupno ima tako po dveh dneh tri udarce nad parom, kar ni dovolj za uvrstitev v rez oziroma zgornji del lestvice za nadaljevanje turnirja.

Njen oče in obenem trener Aleš Babnik je ob tem poudaril: »Na zadnji luknji s parom 3 je Pia pri začetnem udarcu računala na vpliv vetra, a se to ni zgodilo, tako da je bila prekratka in ne najbolj natančna. Igra v vetru je pač tudi neke vrste loterija. Jasno, pod psihičnim pritiskom je bila tudi zato, ker se je na osmih luknjah prej borila za birdijea, a je vse končala s parom, hkrati pa je vedela, da skupni izkupiček +1 zagotavlja rez. Seveda je zaradi tega žalostna, a to je vse del golfa. Prej ko to sprejmeš, lažje greš naprej.

Pio sicer naslednji prezkus čaka sredi junija, od 12. do 15., ko bo nastopila na turnirju evropske serije Let v Belgiji.

V naslednjih dveh dneh bodo igrale vse golfistke, ki so podveh dneh zbrale en udarec nad parom igrišča ali manj. Babnik si še z nekaj igralkami deli 76. mesto, tudi z drugo igralko sveta Jeeno Thitkul s Tajske.

Na vrhu lestvice je vodstvo z odličnim drugim dnevom prevzela 23-letna Saigo, sicer zmagovalka uvodnega ženskega majorja v letošnji sezoni, prvenstva Chevron v Teksasu. Potrebovala je 66 udarcev. Svojo uvrstitev je popravila tudi prva igralka sveta, Američanka Nelly Korda, ki je dan končala s petimi udarci pod parom, napredovala za 32 mest in si zdaj deli drugo mesto.

Skupaj še s petimi igralkami s petimi udarci pod parom za vodilno Japonko zaostajajo za tri udarce. Drugo mesto si delijo še Američanki Sarah Schmelzel in Yealimi Noh, Švedinja Maja Stark, Japonka Hinako Shibuno ter Korejka in vodilna po prvem dnevu Kim A-lim.