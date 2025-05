Pia Babnik zelo spodbudno začela US Open

Pia Babnik je zelo obetavno začela turnir odprtega prvenstva ZDA, ki je eden od petih velikih turnirjev v sezoni v elitni seriji profesionalnih golfistk LPGA. Na 18 luknjah igrišča Erin Hills je prvi dan potrebovala 73 udarcev, kar jo po prvem dnevu tekmovanja uvršča na 59. mesto.

V zvezni državi Wisconsin so zbrane vse najboljše igralke sveta, ki so se morale spopasti tudi z zahtevnimi razmerami v hladnem in vetrovnem vremenu. Ljubljančanka, ki ima ob sebi lokalnega nosača opreme, ki odlično pozna igrišče in vremenske razmere, je sicer na prvi luknji naredila dva udarca nad parom za dvojni bogey, a je takoj našla ravnotežje v svoji igri in do konca ob parih nanizala še štiri birdieje in tri bogeyje.

Oče in trener najboljše slovenske golfistke Aleš Babnik igro hčerke spremlja od doma. »Njeno igro bi ocenil kot zelo dobro. Na začetku je bilo prisotne malce treme, svoje je opravil adrenalin. Dvakrat je bila z začetnim udarcem predolga in končala v visoki travi oziroma v peščeni oviri, saj je žogico usmerjal veter. Toda takoj je odgovorila z birdiejem. Na 12. luknji je denimo potrebovala tri udarce na zelenici. Dejstvo je, da ji igrišče ustreza in da ima občutek, da lahko na vsaki luknji doseže birdie. Zato je pred nadaljevanjem zelo samozavestna,« je ocenil Aleš Babnik.

Danes, drugi dan turnirja bo Pia na igrišče stopila ob 19.30 po slovenskem času.

S štirimi udarci pod parom igrišča (68) je na vrhu kar šest igralk. To so Lim Kim, rojakinja Jin Hee Im (obe Južna Koreja), Japonka Rio Takeda, Španka Julia Lopez Ramirez ter Američanki Yealimi Noh in Angel Yin.