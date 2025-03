Po izenačenju z igralcem manj je šlo le še navzdol

V NHL so bili na delu vnovič kralji iz Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem in v domači dvorani Crypto izgubili derbi s Torontom z 1:3. Kanadčani so z novima točkama vsaj začasno spet prevzeli vodstvo v atlantski skupini na vzhodu.

Začelo se je po željah gostiteljev, ko je v 22. minuti za Los Angeles zadel Alex Laferriere. Kanadčani, pa so v zadnjem delu obrnili potek.

Ključen je bil verjetno že gol Austona Matthewsa z igralcem manj na ledu za 1:1. V 53. minuti je nato za vodstvo gostov ob številčni prednosti zadel John Tavares. Isti igralec pa je zabil še 85 sekund pred koncem, ko je ekipa iz Kalifornije iskala izenačenje z menjavo vratarja z dodatnim igralcem na ledu.

Los Angeles kljub porazu ostaja na drugem mestu pacifiške skupine. Tam so hokejisti Los Vegasa ponoči še utrdili vodstvo, saj so s 3:1 slavili v Nashvillu in dosegli šesto zaporedno zmago. Zabili so Jack Eichel, Reilly Smith in Brett Howden.

Premora za Los Angeles ne bo. Že danes bo v mestu angelov gostoval San Jose.