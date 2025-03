Za okroglo zmago je Anže Kopitar skočil na četrto mesto podajalcev

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL doma s 3:1 premagali New York Rangers. Slovenski kapetan zmagovitih gostiteljev Anže Kopitar je podal sredi druge tretjine Kevinu Fiali za izenačenje na 1:1. Fiala je svojim drugim golom 15 sekund pred koncem po samostojni akciji v prazno mrežo zadel za končni izid.

Kopitar je v NHL dosegel 831 podaj in se je pomaknil na četrto mesto večne lestvice lige med igralci, ki niso bili rojeni v Kanadi ali ZDA. Prehitel je Šveda Henrika Sedina (830).

Tretji zadetek za Los Angeles je zadel Phillip Danaul za vodstvo dve minuti in 12 sekund pred zaključkom drugega dela igre. Vratarja domačih Darcyja Kuemperja (23 obramb) je premagal le J.T. Miller, ki je po dveh minutah in 10 sekundah goste povedel v vodstvo z 1:0. Napad domačih je bil učinkovitejši, ruski čuvaj mreže gostov Igor Šesterkin je zaustavil 30 strelov kraljev.

Kings so zmagali osmič zapored na svojem ledu, na katerem so petnajstič v nizu osvojili vsaj točko za klubski rekord. Po štirideseti zmagi v sezoni so sedmi v ligi, imajo 89 točk, in 14 točk zaostajajo za vodilnimi Washington Capitals. V pacifiški skupini so drugi, dve točki pred Edmontonom, za pet pa zaostajajo za Vegas Golden Knights.