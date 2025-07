Pot se je končala v četrtfinalu

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je izpadel v četrtfinalu turnirja WTT smash v Las Vegasu z nagradnim skladom 1,32 milijona evrov. S 4:2 (8, -10, -7, -8, 9, -8) ga je premagal Kitajec Chuqin Wang, svetovni prvak in drugi nosilec tekmovanja.

Hrastničan se je z Wangom zadnjič pomeril novembra lani v polfinalu zaključnega turnirja svetovne serije v Fukuoki, s 4:1 pa je slavil Kitajec. In tudi peti medsebojni obračun je pripadel kitajskemu asu. Začetek četrtfinalnega obračuna je dobil slovenski igralec, ki bo 30. julija praznoval svoj 27. rojstni dan. Jorgić je povedel s 5:0, in čeprav se mu je Wang približal na točko zaostanka (5:6), do preobrata ni prišlo. S tretjo zaključno žogico je Hrastničan zanesljivo dobil uvodni niz.

V drugem nizu je bil Jorgić na pragu zmage, saj je po izenačenju na peti točki Wangu pobegnil na 9:5, spet imel tri zaključne žogice, ki pa so tokrat ostale neizkoriščene. Svojo prvo je nato izkoristil Wang, ki je zanesljivo dobil tretji niz, v četrtem pa je Jorgić še vodil z 8:7. V izenačenem petem nizu je s tremi zaporednimi točkami slavil slovenski igralec, v petem pa je dve leti mlajši Kitajec prišel do treh točk prednosti (6:3), ki jih ni več izpustil iz rok.

»Vsekakor sem imel možnost za zmago, vodil sem z 1:0 v nizih in 10:7 v drugem, na koncu pa je Wang s preobratom prišel do končnega uspeha. Zasluženo je aktualni svetovni prvak in nimam si česa očitati. Mislim, da sem od prvega kroga naprej igral dober namizni tenis,,« je poudaril Jorgić in dodal: »Že dolgo nisem igral tako dobro in samo upam lahko, da bom v nadaljevanju rastel iz turnirja v turnir. Mislim, da sem dvignil raven svoje igre, to pa je najbolj pomembno.«

Pred njim je 14 dni premora, nato pa ga v začetku avgusta že čaka turnir na Japonskem, za njim pa še na Švedskem. »Gre za dva zelo pomembna turnirja in upam, da se do takrat napolnim s pozitivno energijo, da se spočijem, regeneriram in uspešno začnem turnir na Japonskem,« je napovedal najboljši slovenski namiznoteniški igralec.

V kvalifikacijah Las Vegasa je nastopil tudi Deni Kožul, vendar je nastope končal že v prvem krogu.