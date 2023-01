Rokometaši v Katovice po novo katarzo na svetovnih prvenstvih

Tudi v drugem tednu v letu 2023 bodo športniki zelo dejavni. Januar običajno pripada tekmovalcem v zimskih panogah, toda tokrat se jim bodo v središču pozornosti pridružili rokometaši. Že 28. svetovno prvenstvo po vrsti bosta skupaj gostili Poljska in Švedska. Prva tekma med Poljsko in Francijo bo na sporedu v sredo, 11. t. m., dan pozneje pa bo Slovenija za uvod igrala s Savdsko Arabijo (18.00).

Kje bo peljala Vuelta 2023?

Ponedeljek je povečini namenjen počitku in selitvi na prizorišča naslednjih preizkušenj. Že torek pa bo vnovič zimsko obarvan. Alpske smučarke se bodo pomerile na slalomu svetovnega pokala v Flachauu (18.00 in 20.45), deskarji in deskarke na paralelnem slalomu v Bad Gasteinu. Ljubitelji kolesarstva bodo z zanimanjem pričakali predstavitev trase dirke po Španiji 2023, na kateri se bodo slovenski asi poskušali vrniti na tirnico uspehov. Po treh zaporednih zmagah Primoža Rogliča je bil namreč lani najhitrejši Belgijec Remco Evenepoel. Živahno bo tudi na ameriških igriščih: Goran Dragić bo s košarkarji Chicaga gostil Boston (1.30), Vlatko Čančar bo z Denverjem pričakal LA Lakers (3.00), Anže Kopitar pa bo s hokejisti Los Angelesa obiskal Edmonton (4.30). Na ljubljanskem ledu bo vroče ob začetku finala državnega prvenstva med SŽ Olimpijo in SIJ Aconijem Jesenicami (18.30).

Cedevita Olimpija bo še enkrat izzvala Bursaspor. FOTO: EuroCup

Cedevita Olimpija v Bursi

V sredo se bo v Katovicah začelo SP za rokometaše, na katerem bo naslov prvaka branila Danska. Odbojkarji ACH Volleyja bodo v 5. kolu lige prvakov pričakali Perugio (18.00), košarkarji Cedevite Olimpije pa bodo ob isti uri gostovali pri Bursasporu in lovili tretjo zmago v desetih kolih evropskega pokala, s katero bi izboljšali svoje možnosti za preboj v osmino finala. Luka Dončić se bo navsezgodaj udaril z LA Clippers (4.30), nato se bodo biatlonci pomerili na prvi v nizu tekem svetovnega pokala v Ruhpoldingu, deskarji pa na ekipnem paralelnem slalomu v Bad Gasteinu (12.45).

9 nastopov na SP imajo za seboj slovenski rokometaši, leta 2019 so bili tretji, štiri leta prej četrti.

Prva zmaga rokometašev?

Četrtek, 12. januarja, bo prvi dan D za slovenske rokometaše. Na SP 2017 so osvojili bronasto kolajno, vendar se na izvedbo 2019 niso uvrstili, pred dvema letoma so bili deveti, na letošnji mundial pa so se prebili s posebnim vabilom, saj jim je v kvalifikacijah spodrsnilo. Izbranci Uroša Zormana bodo z dobrim začetkom proti Savdski Arabiji v Katovicah poskušali dokazati, da so si priložnost zaslužili. Anže Kopitar in LA Kings bodo tokrat obiskali San Jose (4.00).

Aleks Vlah je vse pomembnejši adut slovenske rokometne reprezentance. FOTO: Slavko Kolar

Skakalke na Japonskem

Na zadnji delovni dan v tednu za običajne smrtnike se bodo alpski smučarji preizkusili na superveleslalomu v Wengnu (12.30), skakalke pa na prvi od treh tekem svetovnega pokala v Zau na Japonskem. Nika Križnar jih bo pričakala na petem mestu med elito, Ema Klinec na šestem. Dallas Mavericks bodo z Dončićem na čelu gostili LA Lakers z LeBronom Jamesom (4.00).

Tudi v Zakopanah bo vroče

Sobota, 14. januarja, bo že ob 13.30 ponudila derbi angleške nogometne lige med Manchester Unitedom in njegovim mestnim tekmecem Cityjem. Slovenski rokometaši bodo nadaljevali pot na SP proti Poljski (20.30), rokometašice Krima Mercatorja pa se bodo v 11. kolu lige prvakinj pomerile s Ferencvarosem v Budimpešti (16.00). Zima? V St. Antonu bo na sporedu ženski smuk (11.00), v Wengnu moški smuk (12.30), v Scolu paralelni veleslalom za oba spola (13.30), v Zau ekipna tekma skakalk, v Zakopanah pa moštvena preizkušnja skakalcev (16.00). Košarkarji Cedevite Olimpije bodo pričakali Split v ligi ABA (19.00).

Emo Klinec & Co. čakajo še tri tekme na Japonskem. FOTO: Blaž Samec/delo

Dončić gosti Portland

Za konec športnega tedna še nedeljski spektakli. V Wengnu se bodo slalomisti udarili za točke svetovnega pokala (10.15 in 13.15), v San Antonu pa superslalomistke (11.30). Skakalce v Zakopanah čaka še posamična tekma (16.00), skakalke se bodo tretjič spopadle v Zau. V ZDA bo poglede znova pritegnil Dončić ob domačem soočenju s Portlandom (4.00), Dragić bo izzval prvaka lige NBA Golden State (21.30), Kopitar pa hokejiste New Jerseyja (4.30).