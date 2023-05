Slovenki s pogumnim pristopom do 9. mesta

Patricija Brolih in Metka Lobnik sta na svetovnem prvenstvu v judu v Dohi v kategoriji do 78 kg osvojili deveto mesto. Kanček sreče pri žrebu jima je namenil prost prvi krog, s pogumnim pristopom pa sta nato obe dosegli po eno zmago, drugo borbo pa po dobrem nastopu s favoriziranima tekmicama izgubili. Za svetovno lestvico sta osvojili po 320 točk.

Patricija Brolih je uspešno začela tekmovanje. Shu Huei Hsu Wang s Tajvana je po uvodnem otipavanju najprej vrgla za vazari nato pa akcijo končala v parterju. V nadaljevanju se je »stepla«, kot trenerji v žargonu imenujejo aktiven in odprt judo, s četrto nosilko Izraelko Inbar Lanir, ki se v zadnjih dveh letih na grand slamih in velikih nagradah redno uvršča med osmerico najboljših.

Tekmovalka Bežigrada je dolgo uspešno preprečevala tekmici, da bi prišla do svoje borbe. Na koncu je odločil dvojni napad Izraelke. Na prvega je Slovenka odgovorila z nasprotnim napadom, izkušena tekmica pa se je odločila za še eno tehniko za met in končni prijem.

»Psihični pristop k tekmi je bil najboljši v moji karieri. Naredila pa sem drobno napako, a vseeno sem na dobri poti, da svoje nastope izboljšam. Napake pač pridejo, s trenerjem bova tekmo še analizirala, a že zdaj vem, da nisem povsem poslušala navodil. Delala sem svojo akcijo in ji pustila, da me je prijela, kot me ne bi smela,« je o dvoboj z Izraelko povedala Slovenka.

Dodala je, da se je uspešno izognila tekmičinemu zgornjemu prijemu, kar je bil eden od ciljev. »Nazadnje me je tako prijela v Abu Dabiju. Po domače povedano te 'začopati' in takrat sem videla vse zvezde.« Povsem zadovoljna pa 26-letna Ljubljančanka na koncu ni bila. »Želela sem si seveda več. Nekaj novih točk je, a vem, da sem zmožna več. Gremo korak po korak. V bodoče moram še bolj verjeti vase in se še bolj stepsti. Imam kondicijo, tehniko in moč. A že tokrat je bilo veliko bolje.«

Metka Lobnik velja za eno najbolj nadarjenih judoistk v Sloveniji. FOTO: Gabi Juan/EJU

Nabira točke

Novinka na svetovnih prvenstvih 22-letna Metka Lobnik je sprva presenetila Kazahstanko Aruno Jangeldino, tretjo lani na azijskem prvenstvu v Nur Sultanu. Brez strahu se je lotila tekmice in si že v prvi polovici dvoboja priborila končni položaj, a se je po vazariju tekmica še enkrat izvila. Svoje drobne priložnosti je imela tudi Kazahstanka, a je Slovenka ostala suverena, povsem v končnici še enkrat pripravila končni položaj in z novim vazarijem končala tekmo.

Sledil je obračun z nemško evropsko prvakinjo Alino Böhm. Tudi proti izkušeni Nemki je bila blizu metu. Tekmica pa je priložnost dolgo iskala v parterju, predvsem pri pripravi vzvoda. Izkoristila je edino napako tekmovalke mariborskega Apolona in skušala akcijo nadaljevati v parterju, a se je Slovenka izvila. Na koncu je izkušena nasprotnica reševala drobno prednost do konca tekme.

»Moja borba je bila dobra, po napakici pa sem padla in se še rešila iz končnega prijema. A tega vazarija mi ni uspelo nadoknaditi. Moja želja je bila agresivna dobra borba. S Kazahstanko sem šla na met, končala pa kar z dvema tehnikama v parterju,« je še povedala tekmovalka, ki velja za enega največjih talentov v Sloveniji in tudi v Dohi trema pri njej ni bila posebej velika.

Tudi nastopa v Parizu študentka razrednega pouka na univerzi v Mariboru še ni povsem odpisala: »To je cilj, a gremo korak po korak in nabiramo točke. Najprej grand prix, grand slam, pomembna prelomnica je svetovno prvenstvo. Upam, da se na koncu vse izide.«

V soboto bosta kot zadnja v Dohi v moški težki kategoriji nastopila Enej Marinič in Vito Dragič.