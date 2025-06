Slovenski odbojkarji uspešno začeli tudi turnir v Burgasu

Slovenska reprezentanca se je vrnila na zmagovite tire. Po porazu na zadnji tekmi prvega turnirja lige narodov v Riu de Janeiru proti Braziliji je z zmago odprla drugi turnir v bolgarskem Burgasu, brez večjih težav je premagala Turčijo. To je bila njena četrta zmaga na petih tekmah letošnje lige in ostaja pri vrhu lestvice.

Turčija - Slovenija 0:3 (-16, -22, -18) Arena Burgas, sodnika: Pücher (Italija), Simonovska (Črna gora). Turčija: Dilmelner 8 (1 blok), Tümer 1, Matić 5 (2 bloka), Savaš 3 (1 blok), Bedirhan 1, Mandiraci 12 (1 as, 2 bloka), M. Lagumdžija 1, Gulmezoglu 7, Yüksel 1, Hatipoglu, Yenipazar, Bayraktar, Bayram, Hilmi 1 (1 as). Slovenija: T. Štern 14 (2 asa, 2 bloka), Planinšič, Kozamernik 7 (1 as, 2 bloka), Marovt, Bračko 12 (1 as), Vinčić, Štalekar 4, Okroglić, Kovačič, Možič 12 (1 as), Mujanović, Kržič, Najdič 1 (1 blok), Šen.

Slovenci v Burgasu ne morejo računati na pomoč obolelega izkušenega sprejemalskega para Tine Urnaut/Žiga Štern, kar pa se jim na prvi tekmi ni posebej poznalo. Predvsem Rok Bračko je dobro zapolnil luknjo, ki je nastala ob njuni odsotnosti, bil je eden boljših igralcev na igrišču. Bil je med najzaslužnejšimi, da Slovenci, ki so na prejšnjih 14 medsebojnih tekmah le dvakrat izgubili, pa še takrat na nepomembnih tekmah in z rezervno postavo, tudi tokrat s Turki niso imeli večjih težav.

Prvi niz so dobili z lahkoto, v drugem so premoč pokazali v drugem delu niza, po izenačenju na 15:15, in končnici, tretjega pa so sicer slabo začeli, a po izenačenju na 10:10 spet vzpostavili avtoriteto na igrišču in zanesljivo zmagali.

To je bila četrta slovenska zmaga na petih tekmah letošnje lige in ostaja pri vrhu lestvice. FOTO: OZS

Slovenci niso imeli slabe točke. V prvem nizu sta poleg Bračka glavno vlogo odigrala Tonček Štern in predvsem Jan Kozamernik, ta je z asom in blokom poskrbel za vodstvo 7:3, glavno besedo pa je imel tudi v zaključku, ko je dosegel tri zaporedne točke. Vmes pa so odločilno razliko napravili servisi Šterna, s katerimi so dosegli pet zaporednih točk in povedli z 21:12.

Drugi niz, v katerem se je v slovenski vrsti razigral še Rok Možič, je bil izenačen, a le do izida 15:15. Nato je Slovenija prišla do štirih točk prednosti (20:16), Turki so se nekajkrat približali na dve točki zaostanka, več pa jim zanesljiv tekmec ni dovolil.

Jim pa je na začetku tretjega niza dovolil vodstvo s 4:1, a upanje Turkov je bilo kratkotrajno. Po izidu 10:10 so izbranci Fabia Solija spet vzpostavili avtoriteto na igrišču in zanesljivo zmagali.

V Burgasu se bo Slovenija v naslednjih dneh merila še z Bolgarijo, ta bo tekmec v petek (19.30), Francijo in Japonsko.