Naslednji test za oslabljene, a motivirane slovenske odbojkarje

Pomlajena, a vseeno zvezdniška slovenska moška odbojkarska reprezentanca danes popoldne odpira drugi turnir prestižne Lige narodov. V bolgarskem Burgasu se bodo ob 15. uri pomerili z izbrano vrsto Turčije in tako začeli nov lov na točke, ki bi jih utrdile v zgornji polovici lestvice. Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so v Bolgarijo prispeli odločeni, a hkrati zavedajoč se izzivov, saj sta morala doma ostati dva ključna člena ekipe, kapetan Tine Urnaut in sprejemalec Žiga Štern.

Uvodni nasprotnik Slovencev je dobro poznana ekipa Turčije. Gre za reprezentanco, ki trenutno zaseda 16. mesto na lestvici Lige narodov, a so se naši odbojkarji z njo v zadnjem obdobju večkrat srečali. Med pripravami na letošnjo sezono sta se ekipi pomerili dvakrat in izkupiček je bil polovičen, kar nakazuje na izenačen dvoboj. Spomini na lansko Ligo narodov so prijetnejši, saj je Slovenija takrat Turčijo, še pod vodstvom romunskega selektorja Gheorgheja Cretuja, gladko premagala s 3:0.

Slovenci v Bolgariji začenjajo boj za nove točke brez kapetana Tineta Urnauta. FOTO: Annegret Hilse/Reuters

Kljub odsotnosti Urnauta in Šterna v ekipi vlada optimizem, ki pa ga spremlja velika mera realizma. Srednji bloker Jan Kozamernik je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije poudaril, da je ključ do uspeha v pravilnem pristopu. »Imamo dobro in zelo konkurenčno ekipo. Če bomo k tekmam pristopili s pravo mentaliteto, menim, da lahko domov prinesemo kar nekaj zmag, potrebno pa bo narediti določene kompromise. Morali bomo pametno pristopiti k stvari,« je dejal Kozamernik.

Posebej je izpostavil zahteven ritem tekmovanja, saj Slovence ob koncu tedna čakajo tri tekme v treh dneh. »Prvi dve tekmi bomo morali odigrati premišljeno in se v nadaljevanje turnirja podati v najboljši možni fizični pripravljenosti, ki si jo lahko zagotovimo,« je še dodal in s tem namignil na pomembnost pametne porazdelitve moči.

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so v Bolgarijo prispeli odločeni. FOTO: Volleyballworld

Zahteven spored in pogled proti Stožicam

Po uvodnem dvoboju s Turki slovensko reprezentanco v Burgasu čaka še izjemno zahteven spored. V petek se bodo pomerili z domačini Bolgari, v soboto z olimpijskimi prvaki Francozi, za konec pa še v nedeljo z drugouvrščeno ekipo lige, Japonsko. Gre za nasprotnike, ki so na lestvici uvrščeni višje ali pa bodo imeli prednost domačega terena, kar pomeni, da bodo morali naši odbojkarji pokazati svojo najboljšo igro.

Vrhunec sezone bo zadnji turnir, ki ga bo gostila Ljubljana v Stožicah. FOTO: Volleyballworld

Slovenija je po prvem turnirju s tremi zmagami in enim porazom na visokem petem mestu, kar je odlično izhodišče za nadaljevanje. Vsaka zmaga v Bolgariji ekipo ne le približuje zaključnemu turnirju najboljše osmerice, ampak tudi dviguje napetost in pričakovanja pred vrhuncem sezone – zadnjim turnirjem rednega dela, ki ga bo gostila Ljubljana in kjer bodo naši fantje nastopili pred domačimi navijači v Stožicah.