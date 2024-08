Šok za Kozinovo, dvoboj v Las Vegasu tik pred zdajci padel v vodo

Slovenska boksarska šampionka Ema Kozin bi morala prihajajočo soboto v Las Vegasu braniti svoja naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO. Toda dvoboj s slovito norveško izzivalko Cecilio Braekhus je na veliko razočaranje naše »princeske« ter njenega trenerja in menedžerja Rudolfa Pavlina tik pred zdajci padel v vodo.

»Sploh ne vem, kaj na rečem. Do ponedeljka, ko smo imeli termin na ameriškem veleposlaništvu, nismo pravočasno prejeli potrebne kode za pridobitev delovne vize. Ne vem, kje se je zataknilo, kajti mi smo storili vse potrebno,« je zmajeval z glavo Pavlin in ponovil, da se mu niti sanja ne, kje se je zapletlo.

O tem niti noče preveč špekulirati, saj še čaka na odgovor pristojnih iz ZDA. »Obljubili so nam, da bo Ema v treh tednih dobila nov termin za dvoboj, s katero tekmico in kje naj bi se pomerila, pa še ni jasno,« je še povedal menedžer in trener Kozinove.

Braekhusova, ki ima v svoji profesionalni statistiki 37 zmag, en neodločen izid in le dva poraza, se bo namesto s Kozinovo v soboto za začasni šampionski pas združenja WBC pomerila z Američanko Maricelo Cornejo (19 zmag, 6 porazov).