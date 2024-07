Ema pred novim zgodovinskim mejnikom, kot prva Slovenka bo boksala v Las Vegasu

Slovenska šampionka Ema Kozin bo v kratkem stopila na enega od največjih boksarskih odrov. Čez slab mesec se bo namreč dokazovala v Las Vegasu, ki že dolgo velja za meko borilnega športa. Tako bo postavila nov mejnik za naš boks, saj se bo kot prva Slovenka predstavila v tem znamenitem mestu zabave v ZDA, ki je gostil že številne nepozabne spektakle.

V Las Vegasu bo Kozinova, ki ima v svoji poklicni statistiki 24 zmag (12 s k. o.) ter po en neodločen izidi in poraz, 10. avgusta branila naslova svetovne prvakinje v supervelterski kategoriji po različicah WBC in WBO, ki si ju je lani izbojevala z zmago nad Škotinjo Hannah Rankin. Njena izzivalka bo v Kolumbiji rojena Norvežanka Cecilia Braekhus (37 zmag, 9 s k. o., 1 neodločen izid, 2 poraza), ki velja za veliko zvezdnico tega plemenitega športa.

»Cecilio občudujem že dolgo, vse od takrat, ko sem se začela ukvarjati s profesionalnim boksom. Ker je ena od mojih vzornic, bo to, da bom lahko boksala z njo, zame kot češnja na torti. Tega dvoboja zlepa ne bom pozabila,« slovenska »princeska« ni skrivala navdušenja, potem ko je s podpisom pogodbe dobila dokončno potrditev, da se bo res postavila po robu Braekhusovi.

Ker se je sicer v zakulisju že nekaj časa šušljalo, da bo do tega obračuna dejansko prišlo, je skupaj s svojo ekipo tekmico že dobro proučila. »Čeprav ni več najmlajša, je še vedno vrhunsko telesno pripravljena, o njeni izvrstni tehnični podkovanosti pa tako ali tako ni nobenega dvoma,« je pojasnila Kozinova in glede znamenitega prizorišča, na katerega ni stopil še noben slovenski boksar, pripomnila, da bo to velik dogodek za naš boks in šport nasploh.

Ema Kozin bo šampionska pasova združenj WBC in WBO branila proti svoji vzornici Cecilii Braekhus. FOTO: R. P.

Pavlin: Takšne priložnosti se ne izpušča

O tem ne dvomi niti njen dolgoletni trener in menedžer Rudolf Pavlin, ki tudi v teh pripravah bedi nad svojo varovanko skupaj z nekdanjima vrhunskima borcema Redžom Ljutićem in Gregorjem Debeljakom. »To bo vsekakor odmevna zgodba in nova velika priložnost. Naredili bomo vse, da jo bo Ema izkoristila in ubranila šampionska pasova. Pričakujemo, da bo dvoboj trajal vsej deset rund, v katerih se lahko zgodi marsikaj,« je napovedal Pavlin, ki verjame, da bo njegova varovanka unovčila odlično pripravljenost.

»Cecilie še zdaleč ne podcenjujemo – ne njenega vrhunskega znanja niti njenih let (42). Da lahko še vedno boksa na zelo visoki ravni, je navsezadnje dokazala tudi oktobra lani, ko se je v Sheffieldu z izvrstno Britanko Terri Harper razšla z neodločenim izidom. Toda kljub temu ocenjujem, da je Ema zdaj, ko potegnemo črto, v seštevku bolj celovita boksarka,« je presodil 49-letni Korošec.

V Kolumbiji rojena Norvežanka Cecilia Braekhus je velika zvezdnica boksa. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Ob Iztoku Vorkapiću in njegovemu sinu Sašu Vorkapiću iz novomeškega kluba tajskega boksa Scorpion, ki pomagata Kozinovi pri pripravah, je posebej hvaležen novi menedžerki, v Kanadi živeči Francozinji Katii Banel. »V poldrugem mesecu dni, kolikor sodelujemo, je opravila fenomenalno delo in pripeljala Emo na prireditev v organizaciji Golden Boy Promotions znamenitega Oscarja De La Hoye. Da bomo del tega spektakla, je novo veliko priznanje za našo malo ekipo,« je še poudaril Pavlin.