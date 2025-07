Tina Šutej bo preskočila slovensko-italijansko mejo

Trg Evrope v Novi Gorici bo v petek gostil posebno tekmovanje v skoku s palico, kjer bo nastopilo nekaterih vrhunskih svetovnih atletov. Med izbrano skupino je tudi slovenska reprezentantka Tina Šutej ter nekateri drugi svetovno znani skakalci in skakalke ob palici, ki bodo preskakovali slovensko-italijansko državno mejo.

Poleg Tine Šutej na tekmovanju pričakujemo tudi olimpijsko podprvakinjo Katie Moon iz Združenih držav Amerike, ki bo prva zvezdnica tekmovanja. Na štartu naj bi bil še Amalie Švabikova iz Češke in Italijanka Elisa Molinarolo. Tudi v moški kategoriji bo nekaj dobrih predstavnikov, med njimi Nizozemec Menno Vloon, Poljak Piotr Lisek in Belgijec Ben Broeders. Bronasti z lanskih olimpijskih iger Emanuil Karalis je nastop odpovedal.

Na začetku je bila ideja, da bi atleti preskakovali državno mejo, slišati precej nemogoča, a organizatorji na čelu z Massimom Di Giorgiom so po več kot dveh letih planiranja dokazali, da šport ne pozna meja. »S prireditvijo dokazujemo, da smo brezmejni. Tu na Trgu Evrope, kjer sta bila včasih zid in ograja, danes izvajamo ne le kulturne, pač pa tudi športne dogodke, torej smo res brezmejni tudi v tem pogledu. Po drugi strani pa dokazujemo, da leta 2025 Nova Gorica in Gorica nista le mesti kulture, temveč tudi mesti športa,« je dejal novogoriški župan Samo Turel. Tekmovalci bodo zalet nabrali na italijanski strani, pristali pa bodo v Sloveniji.