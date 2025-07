Klara Lukan do novega državnega rekorda

Slovenska atletinja Klara Lukan je na atletskem mitingu v belgijskem Liegu v teku na 5000 metrov zasedla tretje mesto in s časom 14:50,40 za več kot šest sekund popravila svoj dosedanji slovenski rekord. Zmage se je veselila zgolj 18-letna Etiopijka Hawi Abera, za zmago je svetovna podprvakinja v krosu potrebovala 14:49,70. Za le 13 stotink je na drugem mestu zaostala Avstralka Maudie Skyring, ki je prav tako dosegla nov osebni rekord.

Prejšnji rekord, 14:56,50 je Lukan dosegla dober mesec dni nazaj v Dunaju, tokrat pa je za pičle štiri desetinke zgrešila avtomatično normo za svetovno prvenstvo, ki ga konec septembra gosti Japonska.

»Zelo sem zadovoljna zaradi razpleta, čeprav sem za tako malo zgrešila normo za Tokio. Tekmovala sem odločno in sem bila na čelu skupine. Morala sem prevzeti pobudo, ker je tekmovalka za ritem tekla le do 2300 m. Tako smo morale drugo polovico proge teči brez pomoči. Poskušala sem držati visok ritem,« je pojasnila Lukan.

Slovenska atletinja v zadnjih letih blesti predvsem na 10-kilometrski in na pol krajši trasi. FOTO: Manon Cruz/Reuters

Prav tako jo je veselilo, da ji je vmes na čelu nekaj časa pomagala Avstralka Skyring: »Na koncu sem ji bila zelo hvaležna. Če bi ostala sama na čelu v svojem ritmu, bi v zaključku težko dodajala. Na koncu nas je bilo kar nekaj v finišu v boju za najvišja mesta. Mislim, da bi lahko zadnjih 200 m bolje taktično začela, tako pa so me zaprle in sem ostala zadaj. V zadnjih 100 m sem prišla znova v položaj za finiš in sem s tem delom res zelo zadovoljna.«

Naslednji izziv za Šentjernejčanko bo univerzijada, ki jo v drugi polovici julija gosti Nemčija. Lukan je nedavno opravila magisterij iz biotehnologije, zato bo to njen prvi in zadnji nastop na tem tekmovanju: »Že v ponedeljek bom tekla na 10.000, za regeneracijo ne bom imela veliko časa. Potem pa bom šla na višinske priprave, imela jih bom v Italiji v Sestrieru,« pravi.

Slovenko čaka edini nastop na univerzijadi v karieri. FOTO: Peter Kastelic/AZS

Za njo je sicer izvrstna sezona, prejšnji mesec se je v Mariboru z reprezentanco uvrstila v najvišjo ligo evropskega ekipnega prvenstva, aprila pa je v Belgiji osvojila bronasto medaljo na evropskem prvenstvu v cestnih tekih. V Castellonu je spomladi za pet sekund zgrešila 23 let star evropski rekord v cestnem teku na 10 kilometrov.

