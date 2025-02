Tina Šutej napada zimski vrh

Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je pred današnjo zadnjo tekmo sezone v zlati dvoranski seriji Svetovne atletike na prvem mestu v svoji disciplini. Visoko sta še dve Slovenki, Neja Filipič je druga v troskoku, Anita Horvat pa deveta v teku na 800 m. Na 60 m je na štartnem seznamu tudi Maja Mihalinec Zidar kot četrta Slovenka.

Šestintridesetletna Tina Šutej ima priložnost, da osvoji prvo mesto v najmočnejši svetovni konkurenci v zimski sezoni. Po treh nastopih na zlatih mitingih ima 22 točk za zmago v Ostravi, drugo mesto v Karlsruheju in tretje v Lievinu.

Ima dve točki prednosti pred olimpijsko podprvakinjo iz Pariza Američanko Katie Moon, ki pa je ni na startnem seznamu za današnjo tekmo v španski prestolnici. Tretja je s 17 točkami Britanka Molly Caudery, lanska dvoranska svetovna prvakinja in lani tudi bronasta na evropskem prvenstvu. Ostale tekmovalke zelo zaostajajo za vodilno trojico, Francozinja Marie-Julie Bonnin ima na četrtem mestu osem točk.

V troskoku vodi Kubanka Layanis Perez Hernandez pred Filipičevo in Američanko Jasmine Moore ter Nemko Jessie Maduko na tretjem in četrtem mestu; slednjih dveh ni na startu. Vse štiri atletinje imajo sicer po deset točk, s sedmimi sledi še trojica. Na 800 m sta s po 20 točkami na prvih dveh mestih Etiopijka Tsige Duguma in Južnoafričanka Prudence Sekgodiso, Horvat ima sedem točk in za tri zaostaja za šestim mestom.