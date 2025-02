Tekmice preskočila za 20 cm in v žep pospravila normo

Slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej je na mitingu zlate serije Svetovne atletike v Ostravi na Češkem prepričljivo zmagala še v svojem drugem nastopu v sezoni in s 4,70 m izpolnila normo za dvoransko evropsko prvenstvo na Nizozemskem. Druga je bila Avstralka Alysha Newman, bronasta na olimpijskih igrah lani v Parizu, s 4,50 m.

Šutejeva je s tem na drugi tekmi v novi sezoni in po več kot polletnem premoru zaradi poškodb s tretjim izidom sezone na svetu pokazala zelo dobro formo. Članica celjskega Kladivarja je za tri centimetre zgrešila avtomatično normo za svetovno prvenstvo na prostem (4,73 m) septembra v japonskem Tokiu, prav takšna pa je tudi za nastop na dvoranskem svetovnem prvenstvu konec marca v kitajskem Nanjingu. Dvoransko EP bo od 6. do 9. marca v Apeldoornu.

To je bila druga tekma Tine Šutej v tej sezoni po 25. januarju, ko je v francoskem Rouenu prepričljivo zmagala s 4,66 m. Šestintridesetletna atletinja doslej je osvojila po dve srebrni in bronasti medalji na EP in dvoranskem SP ter četrti mesti na SP na prostem. Na OI lani v Parizu je v finalu zasedla 19. mesto. Četrtič je nastopila na OI ter tretjič v nizu v finalu. Peta je bila na OI v Tokiu 2021, na 11. mestu je končala v Riu de Janeiru leta 2016, 19. je bila, tedaj brez finala, še v Londonu leta 2012.