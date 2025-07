Toni Vodišek na prvi tekmi po poškodbi daleč pred konkurenco

Toni Vodišek tudi po operaciji kolena in dolgotrajni odsotnosti s tekmovanj izgleda odlično. V Long Beachu v Los Angelesu je v jadralnem razredu formula kajt trenutno vodilni, veseli pa dejstvo, da Koprčanu prizorišče naslednjih olimpijskih iger leta 2028 očitno ustreza.

Tretji dan tekmovanja je bil olimpijski podprvak enkrat tretji, kar trikrat pa je zmagal. V eni regati ni startal, a rezultati najslabših dveh se tako ali tako črtajo. V skupnem seštevku je z 12 točkami še povečal prednost pred drugouvrščenim Britancem Connorjem Bainbridgem, ki ima 48 točk, trerji Čeh Vojtech Koška ima še točko več. Na četrtem mesu je z 58 točkami mladinski svetovni podprvak Qibin Huang iz Kitajske.

25-letni Primorec se je na tekme vrnil prvič po poškodbi, ki jo je konec lanskega leta staknil na treningu. »Pretekli meseci niso bili enostavni. Predvsem mentalno,« je ob povratku priznal Vodišek in dodal: »Na začetku sem imel kar nekaj težav, da sem sprejel realnost in se brez prehitevanja posvetil rehabilitaciji kolena, postopoma znova shodil in nadaljeval do tega trenutka, ko sem lahko znova kajtal«. Slab mesec nazaj se je vrnil nazaj na treninge, zdaj pa že zmaguje na najpomembnejših tekmovanjih.

Na olimpijskih igrah je zaostal zgolj za domačinom Valentinom Bontusom. Tekme seveda niso potekale v Parizu, temveč Marseillu. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

»Cilj se je tja podati vsako leto do iger in se čim več naučiti ter pripraviti na najpomembnejše trenutke. Imamo dovolj časa, a želim izkoristiti to priložnost, saj že letos tam poteka testna regata,« je še povedal pred odhodom v ZDA. Njegov glavni cilj sezone bo sicer svetovno prvenstvo, ki ga konec septembra gosti Sardinija.