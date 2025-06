Konec sedemmesečne kalvarije za olimpijskega podprvaka

Slovenska obala je bila danes prizorišče velikega trenutka za slovenski šport. Po skoraj sedmih mesecih naporne rehabilitacije se je na morje vrnil srebrni olimpijec iz Pariza, kajtar Toni Vodišek. Njegov prvi stik z desko in zmajem po operaciji kolena ni bil le trening, temveč simbolična zmaga v dolgotrajni bitki z lastnim telesom in psiho, so sporočili iz njegove ekipe.

Pot do tega trenutka je bila dolga in naporna, zaznamovana predvsem z mentalnimi preizkušnjami po operaciji, ki jo je prestal novembra lani. »Pretekli meseci niso bili enostavni. Predvsem mentalno,« je priznal Vodišek in dodal: »Na začetku sem imel kar nekaj težav, da sem sprejel realnost in se brez prehitevanja posvetil rehabilitaciji kolena, postopoma znova shodil in nadaljeval do tega trenutka, ko sem lahko znova kajtal«.

A danes so bili vsi dvomi in bolečine pozabljeni. Občutek svobode na vodi je odtehtal vso kalvarijo okrevanja. »Komaj sem čakal, da zdravniki prižgejo zeleno luč. Občutek, ko spet začutiš veter in hitrost pod seboj, je nepopisen. Pogrešal sem vodo, pogrešal sem ta adrenalin,« je z navdušenjem povedal 25-letni Koprčan.

Olimpijsko srebro iz Pariza ga motivira na dolgi poti proti novim zmagam. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Njegova ekipa ob tem poudarja, da je pot nazaj šele na začetku. Proces vračanja bo potekal postopoma in premišljeno, saj je glavni cilj dolgoročna pripravljenost in popolno okrevanje. »Za nami je zahtevno obdobje, a Toni je pokazal neverjetno disciplino in motivacijo,« je pojasnil njegov trener Ryan Palk. »Danes ni šlo le za fizični povratek, temveč tudi za psihološki zagon. Po srcu je Toni izjemno tekmovalen in takšni dnevi predstavljajo ključne mejnike za njegov uspešen povratek na tekme«.

Kljub temu, da je izpustil večji del sezone, ima Vodišek jasne tekmovalne načrte že za letos. Konec septembra bo na Sardiniji potekalo svetovno prvenstvo v formuli kite, kjer si želi znova stati ob boku najboljšim. »Prezgodaj je govoriti, kakšni bodo na Sardiniji realni rezultatski cilji. Si pa želim na SP nastopiti in verjamem v soliden rezultat,« ostaja realen, a odločen. »Zavedam se, da stvari ne morem prehitevati in da moram po tako dolgi odsotnosti zaupati procesu. Si pa želim v septembru pokazati zobe in predvsem zaupati svojemu telesu, da lahko prestanem vse obremenitve, ki jih predstavlja tekmovalni teden«.

Po operaciji kolena je vsak gib na deski skrbno načrtovan in premišljen FOTO: Matej Družnik

Njegov pogled pa seže še dlje, proti naslednjemu olimpijskemu ciklu. Že poleti načrtuje odhod v ZDA, kjer bo v Los Angelesu, prizorišču olimpijskih iger leta 2028, potekala testna regata. »V Los Angeles želimo zato, da čim prej spoznamo značilnosti in specifike razmer, ki jih lahko tam pričakujemo na tekmah,« je pojasnil Vodišek. »Cilj se je tja podati vsako leto do iger in se čim več naučiti ter pripraviti na najpomembnejše trenutke. Imamo dovolj časa, a želim izkoristiti to priložnost, saj že letos tam poteka testna regata«.