Luka Videtič je zrušil še en rekord legendarnega Dušana Mravljeta

Luka Videtič je najboljši slovenski ultramaratonec zadnjih let, državne rekorde podira kot za stavo. Nedavno je na svetovnem prvenstvu 48 ur teka na krožni progi zrušil kar 37 let star rekord legendarnega Dušana Mravljeta. V poljskem mestu Pabianice, ki je od večjega Lodža oddaljeno 10 kilometrov, je v dveh dneh pretekel 386,52 km in osvojil 4. mesto v skupni razvrstitvi moških. Izjemen dosežek je dopolnil njegov starejši kolega Mirko Miklič, ki je pretekel 309 km in osvojil prvo mesto v svoji starostni kategoriji 60 do 64 let, skupno je bil med moškimi 25.

Luka Videtič je lastnik številnih slovenskih rekordov; med drugim v tekih na 12, 24 in 48 ur in na 100 milj. FOTO: Osebni arhiv

Na premieri postavil državni rekord

Enainštiridesetletni Izolan Luka Videtič je na vzdržljivostnih tekih doživel krst na Madžarskem leta 2018, udeležil se je Ultrabalatona (221 km) na Blatnem jezeru. Odtlej se je zapisal ultramaratonu. Pred štirimi leti je podrl Mravljetov rekord v teku na 24 ur, na 1725 metrov dolgem krogu na Poljskem pa je dosegel nov mejnik v karieri. »Že lani poleti sem se odločil, da se udeležim letošnjega svetovnega prvenstva v neprekinjenem teku 48 ur. Sicer sem imel težave z raztrganino manjše mišice na mečih od decembrskega svetovnega prvenstva v teku na 100 km v indijskem Bangaloru, kjer sem odstopil. Sčasoma sem poškodbo pozdravil, od cilja nisem odstopil. Trinajst tednov sem tekel po 300 do 350 km na teden; opravil sem 12 treningov na teden, ob koncih tedna so bili na programu daljši teki. Na Poljskem sem sploh prvič tekel na 48-urni preizkušnji, zato nisem natančno vedel, kaj pričakovati,« opisuje Videtič, ki je bil lani spremljevalec Mikliča, ko je ta opravil z zloglasno preizkušnjo Badwater v Dolini smrti v ZDA, ki velja za najzahtevnejši ultramaraton na svetu. Tam sta s preizkušnjo, dolgo 217 km, opravila v 34 urah.

Mirko Miklič je pretekel 309 km in osvojil prvo mesto v svoji starostni kategoriji 60 do 64 let, skupno je bil med moškimi 25. FOTO: Marek Janiak/GOMU

Preizkušnja svetovnih rekordov

»Na Poljskem sem po enajstih urah in pol teka zabredel v težave, počutil sem se zelo slabo, tako da sem se za kakšno uro ulegel. Moja spremljevalna ekipa s staršema in ultramaratonskim kolegom Janom Begušem je opravila svoje, tako da se je zdravstveno stanje postopoma popravljalo, drugi dan je bilo precej bolje. Pozneje sem trpel zaradi pomanjkanja spanca, v dveh dneh sem vsega skupaj dremal kakšno uro in pol. Pojavile so se halucinacije, tako da sem imel dve uri poštene krize, a sem jo z močno voljo premagal. Sem se pač prepričeval, da bližnji grm vendarle ni hiša in podobne stvari,« prešerno pripoveduje Primorec, ki je stari rekord Mravljeta zrušil že po 44 urah teka, v preostalih štirih se je prepustil ritmu zmagoslavja. Skupno je bil torej četrti, v kategoriji od 40 do 44 let pa celo drugi. »Nov državni rekord sem dosegel brez posebnih težav. To je bil resnično atomski ultramaraton.« Drži kot pribito, saj je zmagovalec Belgijec Matthieu Bonne popravil svetovni rekord, pretekel je neverjetnih 485,099 kilometra. Prejšnji rekord je znašal 473,495 kilometra, postavil ga je Grk Yiannis Kouros. Najboljša znamka na svetu je padla tudi med dekleti, Poljakinja Patrycja Bereznowska je pretekla 436,371 kilometra.

Slovenski dvojec je osvojil tretje mesto v ekipni konkurenci. FOTO: Osebni arhiv

Od Badwaterja do Pabianc

Mirko Miklič je skoraj dve desetletji starejši od Videtiča, velja za nekakšnega ultramaratonskega botra slovenskega rekorderja, a tudi sam ni nič manj ambiciozen. »Po lanskem uspešnem Badwaterju sem se spraševal, kako naprej. Kmalu je padla odločitev za izziv v Pabiancih. Na tej tekmi sta sprva načrtovala nastop tudi Toni Perušič in Marko Femc, prvemu je to preprečila poškodba, drugemu je zmanjkalo časa za priprave. Sam sem povečal število kilometrov na treningih, vse drugo je bila uganka, saj še nikoli v svoji 25-letni maratonski karieri nisem tekel na 48-urni preizkušnji. Prisotna je bila določena napetost, strahu pa ni bilo, saj sva vendarle oba imela močno spremljevalno ekipo. Jaz sem imel ob sebi terapevta Rada in partnerico Mojco,« je razkril izkušeni ultramaratonec.

Luka Videtič in Mirko Miklič sta na svetovnem prvesntvu v 48.urnem teku obogatila svoji zbirki lovorik. FOTO: Osebni arhiv

»V petek opoldne sva z Luko začela skupaj, prvih 50 km sem še lovil občutke, potem pa sem se osredotočil na svoj cilj, saj je Luka šel naprej. Po stotih kilometrih teka sem imel v svoji starostni kategoriji približno 10 km prednosti pred najbližjim zasledovalcem. Ker je bilo prvi večer precej hladno in mokro, me je malce zeblo, zato sem si privoščil pol ure počitka in masažo, v nadaljevanju pa sem suvereno ohranjal prednost pred tekmeci v svoji kategoriji. Vse skupaj sem zatisnil oči trikrat po 20 minut, kar se je izkazalo za dobro. Drugouvrščeni je dosegel razdaljo 281 km, tretji pa 276. Čeprav je imela asfaltna proga zgolj en meter višinske razlike, se ti po sto in več kilometrih zdi, da se dviga in spušča. Sicer pa so bile razmere za tek po mojem okusu, tudi organizatorji so se potrudili in imeli vse pod nadzorom. Najino veselje je bilo na koncu toliko večje, ko sva izvedela, da se šteje tudi ekipni rezultat, tu sva osvojila tretje mesto,« je ponosno razložil Miklič.

Luka na peklenski tris za zgodovino

Uspešna ultramaratonca nikakor ne bosta zaspala na zadnjih lovorikah. Mirko se že pripravlja na maraton v Sydneyju, ki bo 30. avgusta. Tokrat vadbeni proces vodi Roman Kejžar, slovenski rekorder v maratonu. To potrjuje, da želi Mirko »tam spodaj« doseči vidnejši rezultat. »Ja, tekel bom na rezultat, sicer za ultramaratonce maratonska razdalja pomeni zgolj dober trening. Časa za pripravo imava še 10 tednov,« z žarom v očeh pravi Mirko.

Slovenska junaka s spremljevalno ekipo; z leve: Jan Beguš, Lukova starša, Mirkova partnerica Mojca in terapevt Rado Ribič. FOTO: Osebni arhiv

In rekorder Luka? »Zadal sem si velik cilj za leto 20026, ko bi rad v razmaku petih mesecih nastopil na treh najzahtevnejših ultramaratonih – na Ultrabalatonu (221 km) aprila, Badwaterju (217 km) julija in Špartatlonu (246 km) v Grčiji septembra. Na takšen način z veliko trojico ni opravil še nihče,« nov ekstremni izziv napoveduje Luka Videtič.