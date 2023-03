Utonila igralka hokeja na travi

Nekdanja pakistanska reprezentantka v hokeju na travi Šahida Raza je med žrtvami nedeljskega brodoloma pred obalo Kalabrije, v kateri se je smrtno ponesrečilo 67 oseb. Sedemindvajsetletna Raza se je v nedeljo vkrcala na leseno ladjo, na kateri je bilo približno 180 potnikov. Preobremenjena ladja je potonila v morju na jugu Italije, v mrzli vodi, nedaleč od obale. Prek znanca, ki živi v Italiji, so truplo mlade ženske identificirali s pomočjo fotografij in obeska, ki ga je vedno nosila okoli vratu, je sporočila njena družina.

»Šahida je bila v stalnem stiku z družino in se je celo javila v nedeljo ob 6.30 zjutraj, približno eno uro pred tragedijo,« je v četrtek povedala Sadia Raza, sestra nekdanje tekmovalke v hokeju na travi, ki je Pakistan zastopala tudi v borilnih veščinah in vušuju. Igrala je tudi nogomet za ekipo Beludžistan United. »Rekla mi je, da je v redu in da je na čolnu,« je dodala Sadia Raza iz družinske hiše v mestu Kveta na jugozahodu Pakistana.

Raza je pripadala diskriminirani šiitski manjšini Hazarov v večinsko sunitskem Pakistanu.V Pakistanu se je z zelo priljubljenim hokejem na travi ukvarjala od leta 2007 do leta 2019, ko je končala športno kariero in se posvetila treniranju. Po koncu športne poti je več let iskala denar za zdravljenje svojega invalidnega triletnega sina, ki je bil paraliziran zaradi bolezni. Ker so bile njene možnosti v Pakistanu kot materi samohranilki izčrpane, je nekdanja športnica otroka pustila doma in pred štirimi meseci odpotovala v Iran in nato v Turčijo.