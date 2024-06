V Ljubljani tudi Simeunović in Zahović

Plazma Športne igre mladih so se prvič predstavile na slovenskih tleh in uspešno sklenile prvi finale v ljubljanskem Športnem parku Kodeljevo. Dogodek je bil prežet z napetimi športnimi trenutki, dramo v zadnjih sekundah in predvsem nasmeški na obrazih otrok.

Udeleženci so se pomerili v teku na 60 metrov, igri med dvema ognjema, rokometu in nogometu. Glavni cilj Plazma Športnih iger mladih je spodbujanje zabave in tkanje novih prijateljstev, v ospredju pa so bila seveda tudi tekmovanja, ki so prinesla prve zmagovalce. Ti bodo zastopali barve Slovenije na regijskem tekmovanju, ki bo avgusta v Splitu.

V finalu teka na 60 metrov sta v kategoriji 2013 in mlajši zmagala Maša Kovačič in Žan Korenič, v kategoriji 2015 in mlajši pa Lovro Mužan Vidic in Ninel Polimac.

Upi so se pomerili tudi v šprintu na 60 metrov. FOTO: Karlo Šutalo

V igri med dvema ognjema je v kategoriji 2013 in mlajši zmaga romala na Primorsko, svoj »ogenj« so pokazali učenci 5. A razreda OŠ Sečovlje. V kategoriji 2015 so prvo mesto osvojili učenci 3. razreda OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica, ekipa 3. D – Cool ognji.

V nogometnem spektaklu so se v finalu kategorije U16 v moški konkurenci pomerili igralci NK Škofja Loka in NK Trebnje. Gorenjski nogometaši so ugnali dolenjske vrstnike z rezultatom 8:3. V konkurenci deklet U16 so po streljanju kazenskih strelov slavile zmago nogometašice Aluminija, ki so premagale igralke NK Krim Ljubljana.

V kategoriji U11 so bili najboljši igralci Krke. Mlade upe sta spremljala tudi najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance Zlatko Zahović in nekdanji reprezentančni vratar Marko Simeunović.

Mladi nogometaši so pokazali veliko znanja. FOTO: Karlo Šutalo

V rokometu so v ženski konkurenci U16 zmagale igralke ŠD Jadran Bluemarine Hrpelje Kozina, ki so ugnale rokometašice Mlinotesta iz Ajdovščine. Med fanti so bili člani RK Jeruzalem Ormož boljši od tekmecev iz RD LL Grosist Slovan in se tako uvrstili na finalni turnir v Splitu.

Zaključni dvoboj v odbojki na mivki U16 je v Žužemberku prineslo zmago domačinkama Pii Pintar in Žani Horvat, med fanti pa sta zmago požela Valentin Predan in Peter Bregar. Igralke OK Formis so že prej slavile na turnirju v dvoranski odbojki U16.

Aprila je potekal tudi turnir v namiznem tenisu, v katerem bosta Slovenijo v posameznih kategorijah zastopala Miha Podobnik iz NTK Savinja in Sara Tolić iz NTK Vrtojba. V dvojicah sta zmagala Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski (NTK Savinja) ter Sara Tokić in Polona Horvat (NTK Vrtojba in NTK Fužinar), v mešanih dvojicah pa Brin Vovk Petrovski in Polona Horvat.

Na koncu so bili vsi zmagovalci. FOTO: Karlo Šutalo

Zdravko Marić, predsednik Športnih iger mladih, je ob zaključku dogodka povedal: »Izjemno smo ponosni na uspeh prvega finala Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji. Videti navdušenje otrok in njihovo strast do športa je nekaj neprecenljivega. Veselimo se regijskega tekmovanja v Splitu, kjer bodo imeli naši mladi športniki priložnost pokazati svoje talente na širši ravni.«

Tevž Korent, predsednik Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji, je dodal: »Ponosen sem na vse udeležence, ki so pokazali izjemno športno srce in bojevitost. Ta dogodek ni le športno tekmovanje, ampak tudi praznik prijateljstva in druženja.«