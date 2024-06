Kodeljevo gosti prvi finale Športnih iger mladih

Najboljši mladi športniki in športnice, ki so se udeležili številnih športnih dogodkov po celotni Sloveniji, organiziranih v sodelovanju z različnimi nacionalnimi športnimi zvezami, lokalnimi športnimi klubi in občinami, se bodo pomerili v finalu. Vključeni so tek na 60 metrov, nogomet (U16 in U11) v okviru turinrja Coca-Cola, rokomet (dekleta in fantje) ter med dvema ognjema v okviru Telemachovega dne športa.

Pomerili se bodo otroci iz osnovnih šol in občin iz Ljubljane, Mariborja, Kidričevega, Radovljice, Hrastnika, Slovenj Gradca, Tolmina, Kočevja, Škofje Loke, Krškega, Pirana, Jesenic, Kopra, Grosuplja, Kranja, Nove Gorice, Novega mesta in Ptuja.

FOTO: ŠIM

Rokomet: V ženski konkurenci se bodo pomerile ekipe RK Sevnica, RK Olimpija, ŽRK Mlinotest Ajdovščina, ŠD Jadran Bluemarine Hrpelje - Kozina, RK Krim Mercator in ŽRK Krka Novo mesto. V moški konkurenci pa se bodo pomerile ekipe RD LL Grosist Slovana, RK Jeruzalem Ormož in RK Sviš Ivančna Gorica.

Tek na 60 metrov: Najhitrejši otroci iz občin po vsej Sloveniji bodo pokazali svojo spretnost in hitrost.

Med dvema ognjema: Najboljše ekipe iz osnovnih šol se bodo borile za naslov prvaka Plazma Športnih iger mladih.

Nogomet: Najboljše ekipe iz turnirja Coca-Cola v starostnih skupinah U16 in U11 se bodo borile za zmago. Sodelujoče ekipe v moški kategoriji 2008 in mlajši so NK Aluminij, NK Jesenice, NK Škofja Loka, NK Šmartno Ljubljana, NK Trebnje, NK Vrhnika in NK Krka, v kategoriji 2013 in mlajši NK Krka, NK Sava Kranj, NK Vrhnika, NK Triglav, NK Šenčur, NK Slovan in NK Domžale. V kategoriji deklice 2008 in mlajše bodo nastopale, ŽNK Mura Nona, ŽNK Aluminij, ŽNK Primorje, ŽNK Krim RollJet.

FOTO: ŠIM

Tevž Korent, predsednik Športnih iger mladih Slovenije, je ob tej priložnosti povedal: »Ponosni smo, da lahko gostimo prvo finale Plazma Športnih iger mladih v Sloveniji. To je izjemna priložnost za mlade športnike, da pokažejo svoje talente in športni duh. Verjamemo, da bo ta dogodek pripomogel k spodbujanju zdravih življenjskih navad in fair playa med mladimi.«

Boris Mikuž, direktor Športnih iger mladih Slovenije, je dodal: »Veseli nas, da so se mladi iz celotne Slovenije tako množično udeležili naših športnih dogodkov. Finale na stadionu Kodeljevo bo pravi športni praznik, poln navdušenja, tekmovalnosti in druženja. Vabimo vse, da se nam pridružijo in podprejo naše mlade športnike.«

FOTO: ŠIM

Končni zmagovalci v posameznih kategorijah in ekipnih športih bodo avgusta brezplačno odpotovali na regijsko tekmovanje v Split, tam se bodo pomerili z vrstniki iz preostalih držav, v katerih potekajo Plazma športne igre mladih.

Več informacij o Plazma Športnih igrah mladih najdete tukaj.