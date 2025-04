Avstralec potrdil šampionske ambicije, slab dan Verstappna

Avstralec Oscar Piastri (McLaren) je zmagovalec dirke formule 1 v Bahrajnu. Na drugem mestu je končal Britanec George Russell (Mercedes), tretji pa je bil drugi član McLarna Britanec Lando Norris, ki je na ta način ostal na prvem mestu v seštevku sezone.

Za Piastrija je današnja zmaga druga letošnja, najboljši je bil že na Kitajskem. Z njo se je v seštevku sezone prebil na drugo mesto za Norrisa, razlika med obema članoma oranžne ekipe je le še tri točke. Slabše se je odrezal branilec naslova Nizozemec Max Verstappen, dirkač Red Bulla je dirko končal na šestem mestu. Pred njim sta bila še oba Ferrarija, četrti je bil Monačan Charles Leclerc, peti pa Britanec Lewis Hamilton.

Norris ima po Bahrajnu 77 točk, Piastri 74, tretji je Verstappen z 69. Russell je četrti s 63, z nekaj več zaostanka je peti Leclerc z 32.

Avstralec je bil najboljši že v kvalifikacijah, pa tudi štart mu je dobro uspel in se je hitro prebil v osredje. Dobro je šlo tudi Norrisu, ki dan prej v kvalifikacijah ni bil tako hiter, danes pa se je s šestega mesta že po nekaj zavojih prebil do tretjega. A ker je na startu svoj dirkalnik za nekaj centimetrov preveč pomaknil proti startni črti, je pozneje dobil petsekundni kazenski postanek.

Tako se je moral spet potruditi, da je prišel do mest na zmagovalnem odru; Piastri je bil spredaj preveč oddaljen, prav tako Russell na drugem mestu, v boju za tretje pa so ostali oba Ferrarija in Norris. V ozadju je medtem Verstappen zaman skušal ohraniti stik z najboljšimi - po radijski zvezi se je pritoževal svoji ekipi, da je njegov dirkalnik neučinkovit in da se pregrevajo zavore.

V zadnjem delu dirke je za nekaj popestritve poskrbel varnostni avto, ki je na stezo zapeljal, da so lahko pobrali dele dirkalnikov. Večina dirkačev je to obdobje izkoristila za drugi postanek v boksih, po nadaljevanju pa je Piastri brez težav zadržal vodstvo, Norris pa je premagal Leclerca in Hamiltona ter si privozil najnižjo stopničko.

»Lepo je, da smo naredili tako dober rezultat. Za nami je odličen konec tedna, kar ne morem prehvaliti moštva, tako dober dirkalnik sem imel,« je za prireditelje dirke nastop ocenil Piastri in dodal: »Raje bi videl, da ob koncu ne bi bilo varnostnega avtomobila, a sem imel dovolj samozavesti. Ne bi dovolil, da se mi zmaga izmuzne.«

»Težka dirka. Naredil sem preveč napak in izgubil mesta. Škoda, lahko bi imeli dvojno zmago,« pa je bil nekoliko razočaran Norris. Do točk, prvih v sezoni, je s sedmim mestom prišel še Francoz Pierre Gasly z Alpinom, deseterico pa so za njim zapolnili še njegov rojak Esteban Ocon s Haasom, drugi Red Bullov voznik Juki Cunoda in novinec Oliver Bearman z drugim Haasom.

Sezona formule 1 se bo nadaljevala že naslednji teden z dirko v Džedi v Savdski Arabiji.