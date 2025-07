Neymar pobesnel nad žaljivim navijačem Santosa

Legendarni brazilski nogometaš Neymar se je letos vrnil v svoj otroški klub iz Santosa. Po četrtkovem porazu proti Internationalu je Santos v 20-članski brazilski ligi na skromnem 17. mestu, zaradi slabih rezultatov pa potrpljenje izgubljajo tako nogometaši kot tudi privrženci ekipe.

Po tekmi se je zvezdnik in bivši član PSG-ja ter Barcelone zapletel v oster besedni spor z enim izmed privržencev, ki je bil kritičen do Neymarjevega praznovanja neveljavnega zadetka. Ko se je pomiril, je na družabnem omrežju podal pojasnilo o svojem ravnanju: »Vsak navijač ima vso pravico izraziti svoje mnenje o tem, ali sem igral slabo ali ne. Ima tudi pravico, da me izžvižga, nima pa pravice, da me žali. Navijač je rekel, da sem skupaj z mojim očetom navadni plačanec, žalil je celotno mojo družino in prijatelje. Oprostite, a enostavno se nisem mogel zadržati, počutil sem se užaljenega,« pravi.

Nogometaš, čigar kariero so zaznamovale številne poškodbe, je osredotočen na to, da čim bolje pomaga svoji ekipi: »Vedno se bom boril, tekel, kričal in se prepiral za Santos. Ko bodo navijači menili, da ne morem več pomagati oziroma škodujem klubu, bom pospravil svoje kovčke in zapustil Santos,« zaključuje.