Vrhunska judoistka odvrgla vsa oblačila

Nemška judoistična šampionka Alina Böhm je presenetila vse po vrsti. Le dober teden pred začetkom svetovnega prvenstva v Budimpešti je odvrgla vsa oblačila in gola pozirala za znano revijo za odrasle Playboy. Krasi že njeno junijsko izdajo, na kateri jo je mogoče občudovati tudi na naslovnici.

»S fotografijami sem želela pokazati, da se moč in ženstvenost ne izključujeta,« je pojasnila 26-letna Nemka, ki se lahko med drugim pohvali z dvema naslovoma evropske prvakinje v kategoriji do 78 kilogramov (Sofija 2022 in Montpellier 2023). Na lanskem prvenstvu stare celine v Zagrebu se je ovenčala z bronasto kolajno.

Alina Böhm je ponosna na svoje telo. FOTO: Instagram A. B.

»Ko se borim, sem lahko na blazinah prava pošast, kadar pa nisem na tekmi, sem zelo čustvena in nežna. Po eni strani sem lepotica, po drugi pa zver,« je razkrila Böhmova, ki je nadvse ponosna na svoje telo in na to, česa vse je sposobno. »Za vse, kar sem dosegla, se lahko zahvalim svojemu telesu. Z leti sem se naučila ljubiti svoje mišice,« je poudarila Böhmova, ki prijateljuje z nizozemskim judoistom

»Pomembno mu je bilo le, da me prikažejo takšno, kakršna sem v resnici. Z rezultatom je bil več kot zadovoljen,« je zaupala nemška borka, ki pred bližnjim svetovnim prvenstvom v madžarski metropoli (med 13. in 20. junijem) ne skriva visokih ciljev: »Dobro sem pripravila in naredila bom vse, da osvojim zlato lovoriko.«