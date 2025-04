Najprej prvenstvi in diploma, prihodnje leto poroka

V nadaljevanju preberite:

Kaja Kajzer bo tudi na bližnjem prvenstvu stare celine v judu, ki ga bo prihodnji teden prvič doslej gostila Podgorica, med glavnimi slovenskimi aduti za odmevnejši dosežek. Judoistka Bežigrada je po lanski sezoni iz kategorije do 57 kilogramov, v kateri je bila dvakrat evropska podprvakinja (Lizbona 2021 in Zagreb 2024), prestopila v polsrednjo (do 63 kg) in se hitro prilagodila težjim nasprotnicam. Že v začetku marca je namreč 25-letna Ljubljančanka zablestela z zmago na turnirju za veliko nagrado Zgornje Avstrije. V zanimivem pogovoru za Delo je razkrila svoja pričakovanja za tekmovanje v črnogorski metropoli, nedavnem zmagoslavju v Linzu, dvobojih v novi kategoriji, francoski šampionki Clarisse Agbegnenou, študiju, poroki ...