Andreja Leški s svojo odločitvijo presenetila vse po vrsti

Olimpijska prvakinja v judu Andreja Leški je z odločitvijo, da letos ne bo tekmovala, presenetila vse po vrsti. Navsezadnje nam je še nedolgo tega zatrjevala, da se že zavzeto pripravlja za nastop na letošnjem glavnem vrhuncu v tem japonskem borilnem športu – junijskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

»Zlata olimpijska kolajna je bila izpolnitev mojih športnih sanj in hkrati zaključek izjemno zahtevnega, a lepega življenjskega poglavja. Po vseh letih na tatamiju, odrekanj, pritiskov in strogo načrtovanega športnega režima čutim, da potrebujem čas zase, za razmislek, premor in iskanje novih motivov. Ocenila sem, da potrebujem nekakšen 'reset', da zadiham in brez obremenitev razmislim o prihodnosti in izzivih, ki so pred menoj,« je 28-letna Koprčanka, sicer članica JK Bežigrad, razkrila v sporočilu za javnost.

»Prvo leto novega olimpijskega ciklusa mi omogoča, da si vzamem čas brez občutka krivde ali hitenja. Če sem iskreno, trenutno ne vem, kako se bo moja športna pot nadaljevala, a želim si, da bi ta odločitev v meni dozorela v miru. Vedno sem bila iskrena in tudi tokrat, ko gre za veliko odločitev, ni nič drugače. Ostala bom aktivna in na voljo za mentorstvo mladim judoistom v svojem klubu. Prav tako bom nadaljevala s študijem in vpisala magistrski program. S trenažnim procesom bom nadaljevala, tako da si ne zapiram vrat v vrhunski šport,« je še povedala Leškijeva.