Vrtiljak čustev okronal prvake, Hamilton in Alonso bolj vesela od Verstappna

Če dirko formule 1 konča 12 voznikov od 20, potem je jasno, da je bila kaotična. Na VN Avstralije so morali štartati kar štirikrat, dvakrat je zavihrala rdeča zastava, na koncu pa so na odru za zmagovalce stali edini trije svetovni prvaki med aktivnimi vozniki. Branilec naslova Max Verstappen je upravičil vlogo favorita, Lewis Hamilton že dolgo ni bil tako vesel drugega mesta, Fernando Alonso pa je že tretjič na prav toliko dirkah zasedel najnižjo stopničko. Ferrari? Spet je ostal brez točk. Kaj so povedali vodilni trije po dirki, ki se je končala za varnostnim avtom. Kaj sledi?