Prvaka niso zmotile ponovitve startov

Nizozemski dirkaški zvezdnik Max Verstappen (Red Bull) je zmagovalec tretje dirke sezone svetovnega prvenstva v formuli 1 za veliko nagrado Avstralije. Po treh ponovljenih startih in vsesplošnem kaosu v zadnjih krogih je drugo mesto zasedel Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), tretji je bil Španec Fernando Alonso (Aston Martin).

Za Verstappna je bila to 37. zmaga v karieri. S tem je le še štiri zmage oddaljen od legendarnega Brazilca Ayrtona Senne na petem mestu večne lestvice. Obenem ima 25-letnik že 80 uvrstitev med najboljše tri. Vodstvo dirke je imelo ogromno dela in se je dvakrat odločilo za rdečo zastavo in kar trikrat ponovilo start.

Dirka se za Verstappna ni začela najbolje

Ob predzadnjem vsega dva kroga pred koncem je prišlo do številnih nesreč, zaradi česar je razveljavilo start in obdržalo rezultate po 56. krogih med dirkači, ki so se izognili vsem nesrečam.

Max Verstappen v zmagah lovi legendarnega Ayrtona Senno. FOTO: Darrian Traynor/Reuters

Po kaosu v Melbournu ima Verstappen zdaj v skupnem seštevku 69 točk, po razveljavljenem tretjem startu pa je drugo mesto v seštevku obdržal Sergio Perez (Red Bull), ki ima po najhitrejšem krogu in petem mestu na dirki zdaj 54 točk.

Mehičanu se je po tretjem mestu in 101. stopničkah v karieri približal Alonso, ki je zbral 45 točk. Ta je bil ob zadnjem ponovnem startu tretji, nato pa ga je s steze sklatil na koncu kaznovani Španec Carlos Sainz (Ferrari). Vseeno je 41-letni veteran obdržal mesto na stopničkah. Na njih je 192. v karieri stal tudi Hamilton, ki ima v prvenstvu na četrtem mestu 38 točk.

Dirka se za Verstappna ni začela najbolje, saj se je po startu mimo njega prebil Britanec George Russell (Mercedes), v tretjem ovinku ga je prehitel še Hamilton. Zaradi zdrsa Monačana Charlesa Leclerca, ki je v prvem krogu s Ferrarijem obtičal v pesku, pa je na stezo zapeljal varnostni avto.

Lewis Hamilton je bil več kot zadovoljen. FOTO: Jaimi Joy/Reuters

Po novem varnostnem avtu zaradi nesreče Alexa Albona (Williams) je gume zamenjal vodilni Russell in zdrsnil na sedmo mesto in postal osmoljenec uvoda dirke. Vodstvo dirke se je namreč nato zaradi nevarnosti na stezi odločilo za rdečo zastavo, s čimer so lahko tudi ostali pred njim zamenjali pnevmatike na svojih dirkalnikih.

Verstappen po drugem stoječem startu ni dolgo obtičal za Hamiltonom. V skupno 12. krogu se je zlahka odpeljal mimo Britanca, težave za Mercedes pa so se poglobile po odstopu Russella (motor). Verstappen je bil v ospredju povsem osamljen. Privoščil si je tudi napako in zdrsnil na travo, a imel dovolj veliko prednost, da mu to ni prekrižalo načrtov. Vodstvo dirke se je nato vsega tri kroge pred koncem znova odločilo za rdečo zastavo, potem ko je brez gume po stiku z ogrado ostal Kevin Magnussen v Haasu.

Tako se je še tretjič dirka začela s stoječim startom, drugim po rdeči zastavi. Verstappen je dobro startal, se obdržal pred Hamiltonom, v ozadju pa je zavladal kaos. Španec Carlos Sainz je s steze sklatil Alonsa, a nato po kazni ostal brez točk. Še več nesreč je bilo v ozadju, med drugim sta se zaletela tudi oba Francoza v Alpinih.

Vodstvo dirke je nato dolgo čakalo, razveljavilo zadnji start ter vrnilo izide po 56 odpeljanih krogih, kar je vnovič premešalo vrstni red.

Naslednjič akcija v Azerbajdžanu

»Ni bilo lahko, slab start nas je stal, a bil sem predvsem previden, saj sem imel precej za izgubiti. Lahko ste videli, da smo imeli pravi ritem in le čakal sem na pomoč zadnjega krilca. Te rdeče zastave so na koncu čudne. Prva je bila upravičena, druga pa je rodila zgolj zmedo. Toda zdržali smo in najpomembnejše je, da smo zmagali,« je po dirki dejal Verstappen.

Fernando Alonso je znova presenetil in ujel tretje mesto. FOTO: Darrian Traynor/Reuters

»Zadnje pol ure je bilo kar težko razumeti, sploh ob vsem, kar se je dogajalo. Sicer pa smo bili zelo hitri, a ne dovolj, da bi kljubovali ritmu Mercedesa,« je pristavil Alonso. »To je bila nora dirka, to mesto vedno postreže s šovom. Res je škoda za Georgea, saj imamo zanesljiv paket, a nam manjka hitrost. Nisem pričakoval, da bom na koncu drugi, zato smo lahko zadovoljni z doseženim,« pa je dodal Hamilton.

Naslednja dirka bo 30. aprila v Azerbajdžanu. Tam bo prvič v sezoni na sporedu tudi sobotna sprinterska preizkušnja, prva od šestih letos.