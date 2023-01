Anže Kopitar in kralji so najboljšim dali lekcijo

Los Angeles Kings so v NHL so s 5:1 premagali Las Vegas. Kapetan Anže Kopitar je za zmagovite goste dosegel točko, ko je podal Mattu Royu v 10. minuti druge tretjine za vodstvo z 2:0. Vegas ostaja najboljša ekipa zahodnega dela NHL, Kings so tretji.

Prvi igralec derbija je bil Kevin Fiala, ki je dosegel hat-trick. Prvi zadetek je dosegel slabe tri minute pred koncem uvodne tretjine za 1:0, s tretjim je minuto in pol pred koncem postavil končni izid, strelec za Kings je bil še še Viktor Arvidsson.

Gabriel Vilardi je bil trikrat med podajalci, vratarja Pheonixa Copleyja (19 obramb) je premagal le Jonathan Marchessault, ki je igral na prvi tekmi po šestih premora zaradi poškodbe.

Naslednja tekma kralje čaka v torek, ko bodo v domači dvorani gostili Edmonton.